Luottokelpoisuudesta puhutaan usein joko tai -asiana. Luottotiedot joko on, tai niitä ei ole. Tällöin viitataan maksuhäiriömerkintään.

Maksuhäiriömerkintä tulee, kun laiminlyö maksunsa pahasti. Tällöin maksut ovat olleet maksamatta vähintään 60 vuorokautta ja niistä on tullut maksukehotus, eikä maksamisesta ole sovittu.

Maksuhäiriömerkintä hankaloittaa elämää monella tavalla. Uuden vuokrasopimuksen saanti vaikeutuu, pääosaa vakuutuksista, puhelinliittymää tai luottokorttia ei käytännössä saa ja osa työpaikoistakin menee sivu suun. Luottokelpoisuudessa ei kuitenkaan ole kyse vain siitä, onko maksuhäiriömerkintää vai ei.

Pankkeja säädellään voimakkaasti. Yksi osa sääntelyä on pankeille tehtävät stressitestit ja pankkien luottokannan laadun tarkkailu. Pankkien luottokantaan vaikuttavat luottojen vakuudet, mutta erityisesti luottojen hoitaminen. Ymmärrettävästi pankit haluavat luottonsa hoitavia asiakkaita, ja tätä haluaa tai suorastaan vaatii myös sääntelijä.

Kykyyn hoitaa luotto vaikuttaa tietenkin asiakkaan työtilanne ja varallisuus, eli onko vakituista työpaikkaa, aiempia luottoja ja onko säästöjä. Kuitenkin myös aiempi maksukäyttäytyminen vaikuttaa luottokelpoisuuteen suuresti.

Maksuhäiriömerkintä on jäävuoren huippu, joka käytännössä estää luoton saamisen. Luottokelpoisuus voi kuitenkin rapautua jo huomattavasti ennen maksuhäiriömerkintää.

Luottokelpoisuuden kannalta on hyvin haitallista esimerkiksi maksaa luottokortti- tai vakuutuslasku myöhässä tai päästää tili miinukselle. Mikäli on useasti maksanut luottokorttilaskun myöhässä ja myöhästyminen on pitkä tai ylittänyt tilinsä, luottokelpoisuus on huono, vaikka olisi vakituinen työ.

Huono maksukäyttäytyminen ennustaa huonoa lainan hoitoa, ja mitä suurempi riski lainasi takaisinmaksuun liittyy, sitä korkeampaa marginaalia joudut maksamaan. Yksittäisenä asiana runsas nettivedonlyönti heikentää luottokelpoisuuttasi huomattavasti.

Myös useat lyhennysvapaat olemassa oleviin lainoihin vaikuttavat luottokelpoisuuteen. Luonnollisesti on parempi sopia lyhennysvapaasta kuin jättää laskut maksamatta. Useampi lyhennysvapaa voi kuitenkin pahimmassa tapauksessa estää esimerkiksi tulevan asunnonvaihdon.

Omasta luottokelpoisuudesta kannattaa huolehtia, mikäli mielessä on esimerkiksi asunnon vaihto, kodin remontti tai auton osto. Tuloilla on merkitystä lainan saantiin, mutta myös omalla taloudellisella käyttäytymiselle asiaan voi vaikuttaa.

Laskut kannattaa maksaa ajoissa ja huolehtia, ettei ylitä tiliään. Ja kun asiat on hoitanut hyvin, pienemmilläkin ja myös epäsäännöllisillä tuloilla luottokelpoisuus voi olla yllättävän hyvä.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa.