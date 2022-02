Maatalouden kriisi on ratkaistava pikaisesti ja kestävästi

Maatalouden kriisi on tällä hetkellä varmasti kaikkien tiedossa. Maatalousyrittäjiä ovat kurittaneet kohonneet tuotantokustannukset sekä huono satovuosi. Kustannukset ovat nousseet kaikilla tuotantoketjun osapuolilla, mutta erityisen voimakkaasti siitä kärsivät alkutuottajat. Vaikka ruuan hinta kaupassa nouseekin, ei siitä päädy tuottajalle käytännössä mitään.

Inflaatio Suomessa on tällä hetkellä noin 3,5 prosenttia. Maaseudulla luku on puolitoista prosenttia korkeampi. Ja korkeammaksi se nousee, jos energian hinta jatkaa kohoamistaan, kuten nyt valitettavasti näyttää käyvän. Tieliikenteen ja asumisen päästökauppa on EU:ssa suunnitteilla, ja se tuntuu veronmaksajien ja erityisesti maaseudulla asuvien kukkarossa.

Kasvavat kustannukset ja epävarmat sääolot ajavat maatiloja maksuvaikeuksiin. Vaikeuksissa on MTK:n kyselyn mukaan kolmasosa tiloista. Keskeinen toimi maksuvaikeuksien edessä on ollut investoinneista tinkiminen. Tämä on huolestuttavaa, koska samaan aikaan maatiloilta vaaditaan toimia, joilla tilojen ilmastopäästöjä saataisiin pienemmiksi.

Käytännössä on vain kaksi tapaa vähentää maatalouden päästöjä. Ensinnäkin voidaan innovaatioiden avulla muokata tuotantoa vähempipäästöiseksi. Toinen, kyyninen, vaihtoehto on tilan lopettaminen, mikä ei tietenkään ole inhimillistä tai omavaraisuuden kannalta järkevää.

Maatilat ovat siis mahdottomassa yhtälössä. Herää kysymys siitä, miten kriisiytynyt tilanne vaikuttaa nuorten viljelijöiden halukkuuteen pitää maatalouden jatkuvuutta yllä. Onko meillä kotimaista maataloutta esimerkiksi 30 vuoden päästä?

Maatalouskriisin helpottamiseksi on myös keinoja. Ensinnäkin on saatava kohoavat tuotantokustannukset kuriin. Toiseksi elintarvikemarkkinalakia on muokattava niin, että tuottajahinnat mukautuvat paremmin kulujen nousuun.

Yksittäisiä toimia ovat myös maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron poisto, laina-aikojen pidentäminen ja maataloustuotteiden viennin edistäminen. Uskon, että kotimaisilla maataloustuotteilla on paljon hyödyntämätöntä vientipotentiaalia.

Suoraa tukea maatalous tietysti tarvitsee lyhyellä aikavälillä, mutta lopulta tilanne helpottuu kestävästi vain markkinaehtoisesti. On nimittäin arvioitu, että tukea tarvittaisiin jopa 750 miljoonaa.

Tuen varassa oleminen on kuluttavaa, koska se tuo mukanaan valtavan byrokratian ja epävarmuuden. Maatalousyrittäjä on ansainnut työstään oikean palkan.

Uskon, että myös suomalainen kuluttaja on valmis maksamaan kotimaisesta ruuasta, jos hinnasta entistä suurempi osuus menisi tuottajalle.

Kirjoittaja on kankaanpääläinen kansanedustaja (ps.)