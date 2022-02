Politiikan kevät käynnistyi virallisesti tasavallan presidentin avattua tällä erää eduskunnan viimeiset valtiopäivät. Minimaalisin juhlallisuuksin ajan hengen mukaisesti.

Toisin kuin viime vuonna, pääsimme me kansanedustajat sentään seuraamaan avajaisia paikan päälle täysistuntosaliin. Edelleen kuitenkin eduskunta aloittaa työnsä erityisjärjestelyin ja monet rajoitustoimet ovat arkea koronasta johtuen, kuten muutenkin yhteiskunnassa.

Valoa meidän kaikkien tulevaisuuteen onneksi tuo epidemiatilanteen nopean kiihtymisen jälkeen tasaisempi vaihe. Terveydenhuollon tilanne näyttää hieman paremmalta sairaalahoidon tarpeen käännyttyä laskuun, vaikka tautitapauksia vielä onkin paljon. Siksi rajoitustoimia pystytään vähitellen purkamaan.

Yhä useamman sairastettua taudin ja rokotekattavuuden lisääntyessä voimme palata kohti normaalimpaa. Mutta kyllä koronalla ja siihen liittyvillä rajoitustoimilla on varsin kova hinta kaikkiaan ollut.

Valtiopäivien avajaispuheessaan presidentti Niinistö puhui siitä, miten poikkeuksellisissa oloissa elämme. Elämme sitä paitsi koronan, myös ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi. Venäjän toimet Ukrainan vastaisella rajalla ja tästä johtuva turvallisuuspoliittinen tilanne vaikuttaa myös eduskunnan työhön.

Moni on varmasti uutisia seuratessaan pohtinut jopa sitä, onko meillä sodan uhka. Niin kysyi minulta eräänä päivänä myös oma lapseni: ”Äiti, onko Suomessa sodan vaara?”

Se pysäytti. Vaikka suoraa Suomeen kohdistuvaa sotilaallista uhkaa ei tällä hetkellä ole, on selvää, että Venäjän Eurooppaan kohdistamat vaatimukset ja toimet vaikuttavat myös meihin. Eduskunta käykin heti kauden alussa erillisen keskustelun ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteestamme.

Työntäyteinen vuosi on edessä. Hallituksen esityksiä on vielä tulossa eduskunnan käsittelyyn noin 300 kappaletta. Lisäksi kevättä sävyttävät monet ennakoidusti vaikeat hallituksen päätökset koskien muun muassa työllisyys- ja ilmastokysymyksiä. Edessä on myös epäilemättä tiukat neuvottelut huhtikuun kehysriihessä.

Mielestäni eduskunnan puhemies Vanhanen totesi viisaasti omassa valtiopäivien avajaispuheessaan: ”Nyt tarvitaan päätöksentekokykyä.” On helppo olla kokeneen poliitikon kanssa samaa mieltä.

Kokeneempien kollegoiden kertomana ja omien havaintojeni perusteella mitä lähemmäksi eduskuntavaalit tulevat, sen enemmän tunnelma tulee olemaan kuin Matin ja Tepon kappaleessa ”Minä tunnen, kuinka vauhti kiihtyy.”

Kai se vauhti tästä vielä kiihtyä voi, mutta maaliin on vielä matkaa.

Kirjoittaja on kankaanpääläinen kansanedustaja ja aluevaltuutettu.