Vanha mies, lähellä kuolemaa, vielä kerran Herran huoneessa. Liekö hän raahustanut sinne keppiinsä nojaten tai jonkun toisen taluttamana. Oli mentävä, vielä ei voinut jäädä pois. Olisi hän voinut olla kotonakin, lukea siellä sanaa, laulaa itsekseen Herran kiitosta.

Mutta Pyhä Henki oli miehelle ilmoittanut: sinä et kuole, ennen kuin näet Herran Voidellun. Siksi oli mentävä, katsomaan, josko nyt näkisin, jospa odotus täyttyisi tänään. Eikä lähteminen ollut turhaa: Simeon-vanhus näki pienen perheen, lapsen äitinsä sylissä, ja isän, ja tunnisti: tuo vauva on Hän, jota olen odottanut, josta Herra on minulle puhunut, josta pyhät kirjoitukset ovat ennustaneet. Ei mahtava kuningas loistossaan, vaan vauva!

Vanhus otti lapsen, Jeesuksen, syliinsä ja alkoi ylistää Jumalaa: ”Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille”.

Voitko kuvitella, miltä Simeonin sydämessä tuntui? Ainakin siellä oli valtava riemu, kiitollisuus Herraa kohtaan. Vanhus lähti kotiinsa, melkein voi ajatella, että hän hyppeli riemusta kotimatkalla. Ja varmasti kertoi muillekin, että odotus on täyttynyt, Herra on tullut kansansa avuksi. Nyt Simeon voisi kuolla rauhassa.

Millä mielellä minä menen kirkkoon tai seuraan netin kautta? Odotanko kohtaavani siellä Herran? Miten minä voin saada Jeesuksen syliini ihasteltavaksi, katsottavaksi? Eihän se ole vaikeaa: Jeesus on Raamatun sanassa, ehtoollisen leivässä ja viinissä sekä kasteessa.

Me teemme tästä kohtaamisesta silti usein kovin vaikean. Odotamme jotain ihmeellisempää, vaikuttavampaa, tuntuvaa Jeesuksen kohtaamista. Jospa tällaisissa ajatuksissa muistaisimme Simeonin ja Jeesuksen tapaamisen. Vanhus ja vauva, silmillä katsoen ihan tavalliset ihmiset, ja samalla valtava ihme: vanhus sai syliinsä Jumalan.

Voisinko minäkin odottaa suuria Jumalalta, rukoilla, että saisin tunnistaa ja kohdata hänet. Kohdata joka kerta, kun olen Jumalan sanan kanssa tekemisissä. Ja katso, ihme tapahtuu: Herra kohtaa meidät, kasvoista kasvoihin, katsoo silmiin, sanoo: ”tässä olen, mitä sinulle kuuluu, lapseni”. Ja minä saan kertoa kaikki asiani, itkeä itkuni, nauraa iloani, olla vain. Siinä voi syntyä Simeonin ilo: Nyt minä voin rauhassa lähteä; olen nähnyt Vapahtajani, joka minua rakastaa.

