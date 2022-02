Puhelimeen kilahti joululoman viimeisinä päivinä tekstiviesti Fimlabista. Reilun kahdenkymmenen NEG-viestin jälkeen siinä se oli, perheemme ensimmäinen POS koronatestistä.

Ensimmäinen ajatus oli, että ei hitto, juuri nyt, kun lapset ovat nähneet kavereitaan. Miten voi olla niin huono tuuri, että koko loma on eletty kuin pussissa ja sitten, kun on vihdoin annettu lapsille lupa viettää aikaa kavereiden kanssa, meillä on korona.

Ja vielä kampaajallakin ehdittiin käydä ja altistaa hänetkin!

Koko koronaepidemian ajan eniten on mietityttänyt se, että mitä jos minä tai meidän perheemme tartutamme taudin eteenpäin niin, että joku sairastuu vakavasti. Nyt sen uhka oli todellisempi kuin koskaan.

Ei siinä auttanut muu kuin tarttua puhelimeen: tilanne on tämä, positiivisia ollaan. Toivottavasti teillä pysytään terveenä.

Jos koronaepidemian alkuaikoina olisi sanottu, että on jokaisen tartunnan saaneen omassa varassa ilmoittaa kontakteilleen mahdollisesta altistumisesta, veikkaan, että moni olisi jättänyt sen tekemättä. On onni, että silloin jäljitys pysyi mukana kohtuullisen hyvin.

Vielä vuosi sitten tyypillistä oli, että harva kertoi tartunnastaan julkisesti. Siitä ei tehty somepäivityksiä eikä kerrottu edes kavereille kuin korkeintaan sitten, kun toipumisesta oli kulunut reippaasti aikaa.

Minäkin elin todella pitkään siinä uskossa, että omasta tuttavapiiristä kukaan ei ollut sairastanut koronaa.

Koronaan liittyi monenlaista pelkoa ja häpeääkin. Olenko toiminut edesvastuuttomasti, jos olen saanut tartunnan? Välttelevätkö ihmiset minua vielä sen jälkeenkin, kun olen jo parantunut ja vapautunut eristyksestä?

Koronatoimien keskiössä olivat varovaisuus ja yksilön rooli: täytyy olla hyvin huolellinen, ettei tauti pääse ryöpsähtämään. Ei siis ihme, että häpeä ja itsesyytökset hiipivät monen sairastuneen mieleen.

Häpeä ulottui ihan arkisiinkin kohtaamisiin. Kaupassa ei tehnyt mieli yskäistä, ettei kukaan vaan luule, että olen siellä tartuttamassa koronaa.

Sitten tartuntaluvut kasvoivat ja samalla lisääntyi avoimuus. Yhä useampi kertoi tartunnastaan julkisesti. Se on ollut omiaan vähentämään monen koronahäpeää.

Miten altistumisestaan kuulleet sitten reagoivat tietoon, kun olin ilmoittanut heille perheen positiivisesta koronatuloksesta? No niin ihanasti, että melkein hävetti, että ensin oli hävettänyt siitä heille ilmoittaa.

Kysyttiin vointia ja toivotettiin pikaista paranemista. Kiitettiin ilmoituksesta ja tarjottiin kauppa-apua.

Tästä rohkaistuneena tein minäkin somepäivityksen koronasta. Ihan vain siksi, että jos onnistuisin osaltani lievittämään jonkun toisen koronahäpeää.

Kirjoittaja on Aamulehden tuottaja.