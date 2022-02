Ystäväni tiedusteli taannoin kaveriporukaltamme, voiko hänen nuori lapsensa mielestämme katsoa Harry Potter -elokuvia.

Itse ilmoitin heti, etten pysty ottamaan kantaa, koska en ole kyseisiä elokuvia koskaan sekuntiakaan katsonut.

Toinen ystäväni kiirehti kysymään, että tietysti olet kirjat lukenut? Vastaukseni oli: En riviäkään.

Samaan hengenvetoon päätin myös ilmoittaa, että sama koskee Taru Sormusten Herrasta -trilogiaa ja Star Warseja. Ei sekuntiakaan, ei riviäkään.

Tähän hän reagoi, toki humoristisella sävyllä todeten, että mikähän minulla on ongelmana, kun en näihin ole tutustunut. Vastakysymykseni oli: Miksi pitäisi olla tutustunut?

Olen varma, että jos lähtisin lukemaan Pottereita tai Taru Sormusten Herrasta -kirjaa, en pääsisi kovinkaan monta sivua eteenpäin.

Fantasiamaailma ei ole minua varten. Ehkä olen tylsä ja mielikuvitukseni on jotenkin tältä osin rajoittunut, mutta en silti osaa asiaa kyllä hävetäkään.

Esimerkiksi Potterista puhutaan yleisesti sukupolvikokemuksena.

Toisaalta myös esimerkiksi Huuhkajien paikka jalkapallon EM-kisoissa mainittiin useammankin sukupolven unelmana ja itse kisat tietenkin sukupolvikokemuksena.

Mitä yhteistä Pottereilla ja Huuhkajilla sitten on? Yksinkertaisesti se, että kaikki eivät vain ole niistä kiinnostuneita. Isot massat ovat, mutta eivät kaikki. Puhutaan makuasioista.

On luonnollista, että ihmiset tuovat esiin asioita, joista he pitävät. On myös luonnollista, että ihmiset kokevat joitakin asioita sellaisiksi, joista kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita tai ainakin hyvin tietoisia.

Todellisuudessa tällaisia asioita on kovin vähän. Yksi sellainen on tavallaan koronapandemia, joka on koskettanut aivan jokaista. Kaikki eivät siitäkään ole kiinnostuneita, mutta se, että sen kanssa ei olisi ollut missään tekemisissä on käytännössä mahdotonta.

Ystäväporukkamme kesken heräsi keskustelu siitä, millaisia asioita meidän sukupolveamme koskettaa, jotka koetaan sellaisiksi, jonka kaikki ovat nähneet/lukeneet/kokeneet.

Äkkiseltään luulisi esimerkiksi, että kaikki ovat katsoneet vähintään yhden version Tuntemattomasta sotilaasta, mutta niin vain jo viiden hengen ryhmästämme löytyi yksi, joka ei ollut koskaan katsonut yhtäkään.

Samanlaisia voisivat olla vaikkapa 90-luvun musiikkiohjelma Jyrki, tai reppureissausta, eli travelleri-elämää, tutuksi tehnyt Madventures. Niin vain kuitenkin taitaa olla, että kovin pitkään ei tarvitse 1980-luvulla syntynyttä etsiä, jolle nämäkin ovat outoja.

Kaiken huippu oli kuitenkin mielestäni tämä: Minulta ongelmieni laatua tiedustellut ystäväni ei ole koskaan katsonut jaksoakaan Frendejä.

Sitä pidän meidän sukupolvemme keskuudessa melkoisena saavutuksena!

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan toimittaja.