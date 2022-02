"Aluevaalit antoivat tuleville kansanedustajaehdokkaille tarkkaa tietoa siitä, mihin kannattaa vuoden kuluttua grilli pystyttää ja soppatykki pysäyttää”, arvioi Juha Ståhle kolumnissaan.

Voiko Porissa pitää vaalien alla yhä makkarailotulituksia, kun kerran kaupungin uudenvuoden raketteja ei enää ammuta, kysyy epätietoinen.

Jaa-a, siinäpä hyvä kysymys, johon voinee antaa täsmävastauksen vain kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen (sd.). Toivotaan silti, että hänen valtakautensa muistetaan muustakin kuin raketeista.

Makkarailotulitus on näinä aikoina turvallinen ja sopivan kevyt pohdinnan aihe. Siitä on kohtuullisen hankala vääntää Nato-kysymystä, elleivät ensi vuoden eduskuntavaalit ole Nato-vaalit. Siiloistaan jo heränneet Nato-haukat pistävät varmasti silloin parasta pöytään, mikä toivon mukaan tarkoittaa sitä, että tarjolla on myös herkullisimpien Nato-ruokamaiden maukkaimpia makkaroita. Ans kattoo, miten siihen vastaavat Naton vastustajat. Toisenkin puolen ruokaperinteessä on paljon hyvää.

Makkarailotulitus voi jäädä haaveeksi, jos Natolle antautuneet Suomi-strategit saavat tahtonsa läpi. Edes neuvoa-antavaa kansanäänestystä ei pidettäisi, mikä saisi vaalikarjan nielemään tyhjää. Niin voi käydä, kun lueskelee viime aikojen kirjoittelua. Ihme, ettei kukaan ole vielä ehdottanut Porin tyhjäkäynnillä olevaa lentokenttää Naton tukikohdaksi.

Kansanäänestyksen torppaaminen olisi peräti outo ratkaisu. Juurihan esimerkiksi junailtiin läpi aluevaalit, joissa ei tiennyt, mistä piti äänestää. Kaikki puolueet ja kaikki äänestäjät joitakin vaihtoehtoihmisiä lukuun ottamatta kannattivat kaikkea hyvää kaikille, ja silti piti käydä uurnilla ja ottaa kantaa hyvinvointiin. Ei ole kummallista, että äänestysprosentti oli mikä oli.

Nyt, kun kerrankin olisi aihe, mistä äänestää, niin miksi muka ei saisi ottaa kantaa.

Tarvitaan ruokaisa kompromissi: Nautitaan makkarailotulitus ensin sen takia, että pidetäänkö Nato-kansanäänestys vai ei pidetä. Jos ja kun vaalitulos on kyllä, sen jälkeen marssitaan uurnille taas maha täynnä ottamaan kantaa siihen, realisoidaanko se optio vai ei. Pidetään oikeat Nato-peijaiset.

Oli aluevaaleista sentään joillekin hyötyä. Ne antoivat tuleville kansanedustajaehdokkaille tarkkaa tietoa siitä, mihin kannattaa vuoden kuluttua grilli pystyttää ja soppatykki pysäyttää. Aluevaalit eivät olleet vain pelkkä kuntavaalien encore.

Jos viisi ehdolla ollutta kansanedustajaa haluaa jatkaa myös seuraavalla vaalikaudella eduskunnassa, Kristiina Salosen (sd.) tai Matias Marttisen (kok.) ei kannata syöttää raumalaisia. Kanaalin väki äänestää heitä kaikissa tapauksissa, jopa maha tyhjänä. Taistelupari voisi pistää pöydän koreaksi yhteisiskullaan Jämijärvelle, Karviaan ja Siikaisiin, joissa heistä kumpikaan ei saanut äänen ääntä (SK 28.1.). Ohiajaessaan heidän olisi syytä syöttää myös porilaisia, vaikka siitä mässyttelystä on todellista hyötyä vain Marttiselle.

Eeva Kallille (kesk.) paras ruokapaikka on myös Porissa. Suositeltavaa olisi, jos hän ajaisi paikalle kaksilla rattailla ja isä-Timon johdolla.

Heidi Viljanen (sd.) sai Raumalta kokonaiset kahdeksan ääntä. Hukkaan menisivät Heidin herkut raumalaisten suissa. Petri Hurunkaan (ps.) ei kannata yrittää soppatykillään Rauman valtausta.

Näyttää siltä, että raumalaiset joutuvat äänestämään ensi vuoden eduskuntavaaleissa nälkäisinä. Mitähän siitäkin seuraa?

Kirjoittaja on sotilaallisesti liittoutumaton vapaa toimittaja.