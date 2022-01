”Suomessa on kuitenkin yksi ryhmä työntekijöitä, joiden oikeuksia rikotaan säännöllisesti”, kirjoittaa kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) kolumnissaan.

Suomi on järjestäytyneimpiä ja lainkuuliaisimpia maita maailmassa. Oli mittari mikä hyvänsä, niin löydämme itsemme maailman parhaimmiston joukosta.

Onnellisin kansa, turvallisin yhteiskunta, vapain tiedonvälitys, vähiten korruptoitunut hallinto. Näin voisi luulla olevan myös työntekijöiden oikeuksien toteutumisen osalta.

Suomessa on kuitenkin yksi ryhmä työntekijöitä, joiden oikeuksia rikotaan säännöllisesti. Ulkomaalaiset työntekijät, erityisesti lähetetyt työntekijät, joutuvat täällä järjestäen hyväksikäytön uhreiksi. Finnwatchin selvityksen mukaan Etelä-Suomessa rakennusalalla tehdyistä tarkastuksista 85 prosentissa havaittiin puutteita lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa.

Ylen mukaan ukrainalaisille rakennusmiehille on maksettu Suomessa vain kolmen euron tuntipalkkaa. Rakennusalan lisäksi törkeää hyväksikäyttöä tapahtuu ainakin siivousalalla, ravintola-alalla ja maataloudessa. Viimeisenä esiin on tullut tapaus närpiöläisillä kasvihuoneilla, jossa vietnamilaisilta työntekijöiltä on kiskottu jopa 20 000 euroa Suomeen pääsystä.

Lähetettyjen työntekijöiden alttius hyväksikäytölle johtuu kielitaidon puutteesta ja siitä, että suomalaisia käytäntöjä ja lainsäädäntöä ei tunneta. Epärehellisten työnantajien tiedetään käyttävän tätä hyväksi uskottelemalla ja johtamalla työntekijöitä harhaan.

Hyväksikäyttö voi olla liiketoiminnalle erittäin kannattavaa, muttei kestävää. Työsopimuslain ja työehtosopimusten rikkominen antaa epärehellistä kilpailuetua, joka luo myös rehellisille työnantajille painetta väärinkäytöksiin.

Koska lähettävät yritykset toimivat muualta kuin Suomesta ja yleensä vain lyhyen aikaa, ei viranomainen ehdi puuttua tilanteeseen. Suuri vastuu ja velvollisuus onkin pääurakoitsijalla, jonka tulisi varmistaa, että aliurakoitsijat kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. Silti Finnwatchin mukaan suuri osa pääurakoitsijoista pyytää aliurakoitsijoilta vain kirjallisia selvityksiä työoloista, eikä varsinaista valvontaa työpaikoilla toteuteta.

Finnwatchin ehdotukset ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi ovat hyviä. Pääurakoitsijat on velvoitettava valvomaan aliurakoitsijoiden työoloja perusteellisemmin uudella yritysvastuulailla. Alipalkkaus on kriminalisoitava ja siitä on saatava huomattava sanktio. Lisäksi uhreiksi joutuneiden palkkasaatavat on turvattava. Tähän ei työantajajärjestöjen toitottama ihmelääke eli paikallinen sopiminen auta.

Kaikki ei ole kuitenkaan synkkää, vaan valoa on jo näkyvissä. Finnwatchin raportti antaa parille rakennusyhtiölle, YIT:lle ja Skanskalle, kiitosta siitä, miten käytäntöjä ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa on heidän johtamillaan työmailla jo parannettu. Tähän meidän pitää kannustaa myös muita.

Kirjoittaja on kansanedustaja (vas.).