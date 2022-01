Liikunta ja urheilu ovat jo kauan vaatineet runsasta varustautumista ja laitosoloja. Varta vasten rakennettuja liikuntapaikkoja on kunnissa pystytetty yhteisin varoin vuosikymmenten ajan terveiden elämäntapojen edistämiseksi.

Siihen meillä on riittänyt varoja varsin mukavasti. Onnemme on hyvinvointivaltio, jossa on vielä jaettavaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kuulutti taannoin haettavaksi 1. helmikuuta alkaen rahoitusavun liikuntapaikoille, jotka lisäävät ja parantavat liikkumisen mahdollisuuksia lähiluonnossa sekä luonnon virkistyskäyttöä.

Valtion tämän vuoden talousarviossa on varattuna avustusjakoon kertaluontoisena summana kaksi miljoonaa euroa. Se on tarjolla kunnille tai kuntataustaisille yhteisöille. Yhdelle kohteelle on maksimissaan luvassa 700 000 euroa.

Ministeriössä Helsingissä on nähtävästi päädytty arvioon, että luonnossa liikkuminen tarvitsee erikseen rakennelmia, jotka houkuttelevat ja auttavat nykyihmistä lähtemään ulos ja liikkumaan. Luonto sinällään ja alkuperäisenä ei ilmeisesti kaikille riitä tai ei ole saavutettavissa.

Pitäisikö sinne luontoliikuntapaikalle ja luonnon keskelle päästä katumaasturilla, mönkijällä tai sähköpyörällä, jolle on kaiken varalta syytä varustaa latauspiste.

Luonnossa liikkuessa on tietysti varauduttava riittävään syömiseen ja juoman saantiin. Muonituspiste ja miksei anniskelupaikkakin voisi olla mukava. Ne ovat nykyaikaisten liikuntapaikkojen perusvarustusta, vaikka tarjoilut eivät aina tue kansanterveyden edistämisen tavoitteita. Pizzaa, ranskalaisia, olutta ja siideriä pitää olla vähintään tarjolla.

Aluehallintovirastot tosin huomauttavat luontoliikuntapaikkojen rakentamisen avustusten ehtoina olevan, että avustuskohteiden on tuettava myös kestävää kehitystä ja Suomen hiilineutraalisuustavoitteita.

Siinä onkin yhtälöä mietittäväksi avustusten hakijoille eli miten yhdistää luontoliikunnan, laitosrakentamisen ja luontoympäristön varjelemisen. Asfalttitie lämmitetylle luontoliikuntahallille ei tunnu oikein loogiselta näkökulmalta avustusten tarkoituksen kanssa.

Nykyaikainen liikunta ja urheilu tuntuvat vaativan jatkuvaa taistelua luonnonoloja ja vuodenaikoja vastaan. Välineenä ovat erilaiset hallirakennukset, joita vuoroin lämmitetään ja jäädytetään. Eikä juuri kukaan ole murheissaan niiden ylläpidon ympäristö- ja ilmastovaikutuksista.

On hyväksyttävää, että valikoituihin paikkoihin tasoitetaan kulkuteitä luonnon ääreen esimerkiksi liikuntaesteisille. Totuttu liikuntalaitosrakentamisen mittakaava tuntuu kuitenkin ylimitoitetulta, jos tavoitteena on luonnossa liikkumisen lisääminen. Eikö siis puhdas luonto sinällään riittäisi?

Tämä perustelu ei taida riittää, sillä liikunta ja urheilu vaatii jatkuvasti uusia vekottimia ja puuhamaita, joita muoti-ilmiöiden lailla tulee lisää. Esimerkkinä viime vuosilta ovat kuntoportaat, joita pitää erikseen rakentaa. Kuvittelisi, että luonnon muovaama mäki riittäisi hoitamaan saman tehtävän.