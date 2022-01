Mielensäpahoittajasta tunnetuksi tullut kirjailija Tuomas Kyrö on todennut, että ”Pori ilman Ässiä olisi tuulinen rikostilasto”.

Koronapandemia on tyrkännyt Ässät taloudellisesti kuilun reunalle.

Porissa joudutaan miettimään sitäkin vaihtoehtoa, että mitä jos Ässiä ei olisi lainkaan suomalaisen jääkiekon huipulla. Porin pysyminen Liigassa ei ole itsestäänselvyys.

Vaikka liigayhtiö menisi nurin, Vuoden urheiluseuraksi ehdolla ollut Porin Ässät ry jatkaisi toki eloaan ja juniorityötään. Jalkapallosta voi kuitenkin katsoa edustuksesta vastanneen konkurssin seuraukset ja sen, miten helppoa on junioriyhdistyksen pohjalta ottaa uusi alku ja kivuta takaisin pääsarjaan.

FC Jazzin konkurssista on pian 17 vuotta. Porin paluu jalkapalloliigaan ei ole vieläkään edes näköpiirissä.

Urheilu on vain urheilua. Kaupungilla on tärkeämpiäkin rahareikiä kuin jääkiekko. Silti kysymys kuuluu, onko Porilla varaa menettää Ässiä?

Siihen kysymykseen kuuluu yksittäisten ihmisten mielipiteitä suurempi kokonaiskuva, johon voi yhdistää niin kaupungin imagoa, konkreettisia merkityksiä porilaisten liikuttajana ja viihdetuotteena, välillisiä ja välittömiä verotuloja kuin totta kai myös tunnemerkitykset.

Mielensäpahoittajasta tunnetuksi tullut kirjailija Tuomas Kyrö on todennut, että ”Pori ilman Ässiä olisi tuulinen rikostilasto”.

Ässien ahdingossa syitä pitää etsiä kauempaa kuin vain pari vuotta sitten alkaneesta poikkeustilasta.

Kun Isonmäen vanhan jäähallin saneerauspäätös nykyaikaiseksi areenaksi tehtiin vuonna 2012, aika moni pyöritteli päätään.

11,2 miljoonan euron saneerauksessa Ässien osuudeksi tuli 4,75 miljoonaa euroa.

Ässät ei tule koskaan selviämään lainataakastaan, sanoivat epäilijät. Epäilijöitä oli silloisen toimitusjohtajan Jukka Hirsimäen johdolla vahvasti myös Ässien sisällä.

Uskoa puolestaan toi se, että Ässät eli hyviä aikoja, jolloin se teki kaudesta toiseen taloudellista voittoa. Silloisten laskelmien mukaan tulojen olisi pitänyt nousta noin 35 000 eurolla kuukaudessa, jotta Ässät selviää taakastaan.

Laskelma oli realistinen. Saneerattu areena ravintolatiloineen antoi aivan toisenlaisen mahdollisuuden oheismyyntiin ja tapahtumatoimintaan kuin vanha jäähalli.

Urheilubisnes osoitti kuitenkin raadollisuutensa. Aina ei ole hyviä aikoja. Ässät teki välillä isojakin euroja, vaikka kaukalossa meni heikosti, mutta pitkässä juoksussa taloudellista menestystä ei pysty yhdistämään urheilulliseen menestymättömyyteen.

Ensimmäinen kriisi oli 2018. Siitä Ässät selvisi, kiitos muun muassa yhtiön oman nyörinkiristelyn ja lainanmyöntäjän myötämielisyyden.

Sitten tuli pandemia.

Ässien näkökulmasta Isomäki-areenan saneerauspäätöksessä hieman alle kymmenen vuotta sitten tehtiin vääryys.

Ässien silloinen johto teki toki itse sopimuksen halliyhtiön osakkuudesta ja jättimäisestä lainasta. Mutta oliko sillä vaihtoehtoja?

Porin jäähalli lahosi käsiin. Jo pelkän turvallisuudenkin takia vanhaan halliin oli tehtävä mittava perussaneeraus tai sitten olisi pitänyt rakentaa uusi areena.

Porin kaupunki teki selväksi, että se ei lähde mukaan minkäänlaiseen muuhun hankkeeseen kuin Isonmäen saneeraukseen.

Perusremontin ilman nykyistä ravintolapäätyä ja uudisosia kaupunki olisi voinut kustantaa yksin, jollain aikataululla. Ässille sellainen remontti ei olisi tarjonnut näkymiä toiminnan kehittämiseen. Osa puolueista myös vaati Ässien mukaantuloa.

Peli meni osin poliittiseksi. Sen keskellä Ässien oli tehtävä omat ratkaisunsa. Kaupunki asetti raamit, jossa vaihtoehdot olivat niin vähissä, että kärkkäimmät puhuivat jopa kiristyksestä.

Porin-malli on sen jälkeen toiminut varoittavana esimerkkinä muille liigaseuroille siitä, millä tavalla oloja ei ainakaan kannata lähteä parantamaan. Siitä mallista Porin kaupungilla on oma iso vastuunsa.

Kun Ässät ja Pori ovat nyt käyneet neuvotteluita halliyhtiön osakkeiden lunastamisesta, näkymä on oikeastaan ollut se, että halliyhtiö kaatuu joka tapauksessa kaupungin syliin. Koska halliyhtiö on yhteinen, Ässillä on oikeastaan takanaan kaupungin takaus.

Niinpä kaupungin tehtävä on valita, ottaako se sen riskin, että ennen halliyhtiön mätkähtämistä kaatuu myös Ässät, vai pyrkiikö se pitämään pystyssä paitsi areenan pääkäyttäjän ja tulevan päävuokralaisen myös sen, joka tekee Porista muutakin kuin ”tuulisen rikostilaston”.