Historian ensimmäiset aluevaalit on käyty. Satakunnassa niihin ei liittynyt suurta dramatiikkaa.

Edellisistä kunta- ja eduskuntavaaleista tulostaan petrannut SDP otti selkeän piikkipaikan. Kannatusprosenteissa kokoomus kiilasi niukasti kakkoseksi. Keskusta oli pronssilla saaden kuitenkin valtuustoon paikan kilpakumppaniaan enemmän.

Kokoomus kokeili eduskuntavaaleissa vaaliliittoa sinisten ja ruotsalaisten kanssa. Nyt se lähti taistoon kristilliset kainalossa. Parisuhteesta kolmeen valtuustopaikkaan yltänyt ”heila” osoitti rautaiset keskittäjäkykynsä. Hyökkäysketju Ahvenjärvi – Juntunen – Korpela oli pitelemätön.

Suotta ei satakuntalaisissa politiikan piireissä muistella, että ”kristilliset kerran epäonnistuivat vaaliliitossa, mutta koska se tapahtui”.

Valtuuston ensimmäiseen kokoukseen mennessä ryhmien olisi löydettävä ratkaisut keskeisiin valintoihin. Pohjana neuvotteluissa on tietysti vaalitulos, jonka tulkinnasta ei aina löydy yhteistä näkemystä.

Tavoitelluin paikka on hallituksen puheenjohtajuus. Ilman poliittista huutokaupankäyntiä pesti kuluu demareille. Spekulaatioissa on tullut esiin ainakin kaksi nimeä.

Euralainen Harri Lehtonen olisi vakauttava kompromissi Porin ja Rauman valtapelissä. Puoluepiirin puheenjohtajana hänellä on kätilöinnistä pitkä kokemus.

Aluevaalien ääniharava, raumalainen kansanedustaja Kristiina Salonen jätti kuntavaalit viisaasti väliin välttäen näin triplan. Olisiko tämä tupla silti inhimillisesti liian raskas kannettavaksi? Entä mahdollinen pätkäministeriys ja mustan auton takapenkki?

Kerrotaan, että aluevaltuuston puheenjohtajaksi tuntee vastustamatonta vetoa porilainen Sampsa Kataja. Hyvän äänipotin turvin haave saattaa hyvinkin toteutua.

Raumalainen kansanedustaja Matias Marttinen lienee asiasta toista mieltä. Katajaa parempi tulos ja vaaleihin käytetty 10 000 euroa kaipaa vastiketta. Kokoomuksessa käydään aiheesta vielä tiukkaa vääntöä.

Paljon kaffetta ja pullaa tulee kulumaan valtuuston strategiatyössä. Pitää päättää, miten palvelua tuotetaan, ja mitkä ovat ruletin pelisäännöt. Miten hommat jaetaan julkisesti ja yksityisesti hoidettaviin?

Ratkaisut näkyvät sitten hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviossa, joka käsitellään syksyllä.

Tuoreilla aluevaltuutetuilla ei nyt ole aikaa talvilomailuun. Tuskin äänten tarkastuslaskenta on saatu päätökseen, kun on jo tarpeen ryhtyä opiskelemaan, mihin sitä oikein on tullut lähdettyä mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tuskaa lievittämään Aluevaltuutetun oppaan. Siihen on koottu tietoa aluevaltuuston ja -valtuutettujen tehtävistä.

Nide on samalla aapinen ja katekismus. Maaliskuussa pitää jo olla valistunut, kun koneisto käynnistyy.

Viisautta aluevaltuutetuille.

Kirjoittaja on eläköitynyt alakoulun rehtori ja nykyinen vaari.