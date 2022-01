Pääministeri Sanna Marin antoi tiukan ja epäilemättä harkitun haastattelun Natosta Reutersille. Haastattelu ikävä kyllä alitti riman ja oli vastoin Suomen virallista linjaa.

Haastattelussa Marin sulki Suomen Nato-oven, vaikka mahdollisuutta hakea Naton jäsenyyttä on pidetty keskeisesti Suomen puolustuksen yhtenä kulmakivistä oman maanpuolustustahdon, asevelvollisuuden ja kaluston ohella.

”Not on my watch!” – sanoi Suomen pääministeri.

Tasavallan Presidentin uudenvuodenpuhetta sen sijaan on kiitelty kotimaassa ja ulkomailla. Presidentti Sauli Niinistö teki harvinaisen selväksi, että Suomi voi hakea Naton jäsenyyttä, jos tilanteen niin arvioimme. Marin veti nyt mattoa alta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Niinistö ratkaisi Ukrainan kriisin. Niinistö teki Venäjälle selväksi, että sen uhittelu ja voimankäyttö vieraannuttaa länsimaita, siis Suomea. Tätä Venäjä ei halua, ja joutuu tekemään siitä omat johtopäätöksensä.

Suomen Nato-jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta. Jäsenyyden hakemisen ajankohta antaa pelimerkit Suomelle.

Juuri tässä tilanteessa Suomen jäsenyys Natossa on Venäjän mielestä uhka sille. Toisaalta Venäjä voi varmasti kokea voitoksi sen, jos Suomi ei juuri nyt hae Naton jäsenyyttä.

Venäjän toimet Ukrainassa ovat keskeinen vaikutin, miten Suomi nyt toimii.

Itämerelläkin on liikehditty. Ahvenanmaan demilitarisointi on kansainvälisesti sovittu. Jokseenkin kieroutunutta on se, että sopimuksen mukaan sopimuksen noudattamista valvoo Venäjä. Harmi, että tämä kysymys unohtui 1990-luvulla uudelleen järjestämättä. Turha silti kuvitella, että kukaan ei Ahvenanmaan valtausta ja puolustusta suunnittelisi.

En ymmärrä, miten liberaali, sateenkaariperheessä kasvanut pääministeri elää turvallisuuspolitiikassa niin ummehtunutta aikaa, että rinnastaa kansainvälisessä haastattelussa Yhdysvallat ja Venäjän. Halosen ja Tuomiojan linjaa on ilmeisesti puolueopistolla päntätty.

Myönnän, että olin joskus itsekin suomettunut. Ajassa, jolloin ydinsotaa pelkäsivät kaikki, Kekkonen oli messias. Kun hän kuoli, muistan kysyneeni äidiltä: ”Tuleeko nyt sota.” Näin meidätkin oli aivopesty.

Tänään toivoisin pääministerin harkitsevan hiukan tarkemmin sanojaan – sekä sitä, haluammeko kuulua läntiseen vai itäiseen etupiiriin, jos kerran pääministeri yhä elää etupiiriajattelun ajassa.

Kirjoittaja on porilainen asianajaja, varatuomari, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (kok.).