Nyt olisi oiva tilaisuus tavoitella jälleen palomiesten koulutusta Satakuntaan ja sen myötä lisää käyttöä Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueelle Poriin, kirjoittaa kansanedustaja Petri Huru (ps.) kolumnissaan.

Pelastustoimen yli 80 miljoonan euron rahoitusvajeen lisäksi pelastustoimessa on todettu olevan vuosien 2020−2030 aikana jopa 2 500 palomiehen lisätarve varallaoloon liittyvien muutoksien ja toimintavalmiuden parantamisen johdosta. Myös Satakunnan pelastuslaitos on saanut aluehallintovirastolta määräyksen palvelutasossa olevan huomattavan epäkohdan korjaamiseksi.

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi koko maassa eduskunta myönsi palomiesten koulutuksen vahvistamiseksi lähes kaksi miljoonaa euroa. Palomieskoulutettavien aloituspaikkamäärää tullaan nostamaan ja ruotsinkielisten palomiesten määrän turvaamiseksi järjestetään vuonna 2022 alkava ruotsinkielinen palomieskurssi. Ruotsinkielinen kurssi toteutetaan Kuopiossa sijaitsevan Pelastusopiston järjestämänä alueellisena kurssina.

Satakunnassa on Porin lentokentän alueella Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue, jossa on kattavat puitteet pelastustoimen sekä turvallisuuden harjoittelemiseen todellisessa ympäristössä ja joka on yksi parhaimmista harjoitusalueista Suomessa.

Alueella voi harjoitella muun muassa erilaisten palojen sammutusta, savusukellusta, kemikaaliturvallisuutta, ympäristövahinkojen torjuntaa, monipuolisia pelastus- ja jälkihoitotehtäviä, hälytysajoja ja loukkaantuneiden ensihoitoa.

Uusien palomiesten koulutusmäärän tilapäinen nostaminen Kuopiossa pelastusopistolla vaatisi opetushenkilöstön ja kaluston tuntuvaa lisäämistä sekä tilajärjestelyjä. Tarvittavien palomiesten kouluttamisen vuoteen 2030 mennessä on arvioitu maksavan noin 41 miljoonaa euroa. Sen sijaan, että Kuopioon lisätään tilapäisiä resursseja, tulee palomiehiä väliaikaisesti kouluttaa alueellisilla kursseilla Pelastusopiston alaisuudessa ja hyödyntää jo olemassa olevia resursseja, kuten kalustoa ja edellä mainittua Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluetta.

Porissa on aiemminkin järjestetty palomiesten alueellista koulutusta ja nyt olisi oiva tilaisuus tavoitella jälleen palomiesten koulutusta maakuntaan ja sen myötä lisää käyttöä harjoitusalueelle.

Kirjoittaja on ylipalomies ja kansanedustaja (ps.).