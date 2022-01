Rintamamiestalossa alkaa pikkuhiljaa tulla kylmä.

Sähkölaskun maksajalta loppuvat ensin rahat ja sitten polttopuut. Loppuvat, koska kivuliaasti kasvava lasku saattaa olla ylivoimainen, jos koti lämpenee sähköllä. Sen seurauksena maalispakkasilla voi vetää ikkunat jäähän.

Laskuja tihrustellaan nyt järkyttyneinä ympäri maata, vaikka hinnannoususta on uutisoitu kuukausia. Moni uskoi olevansa turvassa, koska ei osta pörssisähköä. Suurin osa ei osta, mutta ei se hinnannousulta pelasta.

Kerron esimerkin.

Oma määräaikainen sopimukseni on katkolla ensi viikolla. En osta pörssisähköä, mutta sähköni hinta tuplaantuu, vaikka tekisin mitä.

Maksoin viime vuonna sähköstä 2 050 euroa. Summassa on mukana sekä energia- että siirtomaksut. Tuolla parilla tonnilla lämmittelen omakotitaloa, käyttövettä, auton lohkolämmitintä ja varaston maalipurkkeja sekä käytän erilaisia kodinvempeleitä.

Summasta yli puolet eli noin 1 150 euroa on energiaa eli se laskun osa, joka varmuudella nousee.

Uusi energialasku on harvinaisen helppo laskea – kertoo vain vanhan kahdella. Se on halvinta, mitä on tarjolla. Siis reipas tonni vuodessa eli satanen kuukaudessa lisälaskua. Työssä käyvänä kestän sen, mutta sapettaa.

Satanen kuukaudessa on paljon rahaa. Pienituloiselle, työttömälle tai eläkeläiselle se voi olla se satanen, jota ei ole. Loppuu rahat, sitten sähkö ja lopuksi tulee vilu.

Sähkön hinta on Suomea suurempi murhe ja sen aiheuttamiin ongelmiin on monessa maassa herätty. Esimerkiksi Norjassa hallitus on luvannut kompensoida sähkön hintaa 80 prosenttia siltä osalta, joka ylittää 7 sentin hinnan kilowattitunnilta. Suomessa tuon kipurajan ylittävät nyt muut paitsi onnekkaaseen aikaan määräaikaisen sopimuksensa tehneet.

Ruotsissa yksittäinen sähkölämmittäjä voi saada kuluvana talvena lähes 600 euron tuen. Virossakin valtio on rientänyt tukemaan sähkölaskun maksajaa.

Vaan mitä tekee Suomi?

Viikko sitten elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kiteytti hallituksen dynaamisuuden Uusi Suomi -lehdelle. ”Me seuraamme koko ajan energian hintakehitystä.”

Kiva juttu, seurataan vaan, mutta saattaisi olla aika tehdä muutakin. Samassa haastattelussa Lintilä totesi, ettei ole rahaa, enemmän kiinnostaa bensiinin hinta ja ettei hallitus ole käynyt keskustelua sähkölaskujen tukemisesta. Ministeri sentään arveli, että ”joudumme käymään vielä keskustelua siitä, miten sähkön hinta kehittyy”.

Hallitus siis seuraa ja ehkä keskustelee sähkön hinnasta. Samaa tekevät tuttavani.

Suomeksi se tarkoittaa, että apua ei ole tulossa. Ainoa keino kohtuullistaa kuluvan talven sähkölaskua on vääntää lämmöt pienelle ja etsiä kaapista paljon villaisia vaatteita.

Ja rukoilla muinaiselta sääjumala Ukolta leutoa kevättalvea sekä markkinavoimien jumalilta hinnan nopeaa palautumista normaalitasolle.