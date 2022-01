Mansikin mökkikaava on tyrmättävä

”Mansikin tapauksessa maisemalliset, luonnonsuojelulliset, kulttuuriset ja historialliset arvot ylittävät moninkertaisesti tonttien myynnistä koituvat hyödyt”, kirjoittaa Tuomo Hurme kolumnissaan.

Pyhäjärvi on Satakunnan ylpeys, jota kelpaisi markkinoida valtakunnan laajuisesti. Järven luonto on toki menettänyt paljon, kun rannat on ahdettu täyteen huviloita. Loma-asuntojen määrä ylittää moninkertaisesti rakentamistiheyttä säätelevät suositukset.

Onneksi jotain on jäljellä. Mansikin tila Euran Mannilassa on harvinaisuus. Sieltä löytyy pitkälti rakentamatonta rantaviivaa. Kyseessä on Pyhäjärven edustavimpiin kuuluva maisemakokonaisuus ylväine rapakivikallioineen, joiden laelta avautuu ainutlaatuinen näkymä yli saarettoman ulapan.

Tämä idylli on pysynyt luonnonystävien ilona. Euran kunnan ja Lännen Tehtaiden omistaman alueen laidalle noussut Härkänummen rautakautinen muinaiskylä hirsirakennuksineen on vain korostanut kokonaisuutta.

Olisin kuvitellut, ettei kukaan kyseenalaista tällaisen aarteen itseisarvoa. Mutta aina löytyy niitä, joiden silmissä luonnon kauneudella ei ole merkitystä ennen kuin se vaihdetaan rahaksi.

Euran kaavatoimikunta aikoo eräiden virkamiesten yllytyksestä myydä Mansikin komeimmat rantakalliot mökkitonteiksi. Satakuntaliitto ja Ely-keskus ovat lausunnoissaan paheksuneet maakuntakaavan vastaista suunnitelmaa. Lyhyessä ajassa kertyi yli 800 nimeä hanketta vastustavaan kansalaisadressiin.

Mikään ei näytä auttavan. Kunnanjohto elää kaavan lumoissa, ja yrittää lähiaikoina selvittää valtuustoryhmien kantaa asian eteenpäin viemiseksi.

Nyt jos koskaan pitää valtuuston näyttää kyntensä. Sen on yksiselitteisesti tyrmättävä kaavahanke, ja tehtävä loppu kuntalaisten mielenrauhaa järkyttäneestä suunnitelmasta. Kaikkea ei saa mitata rahassa. Mansikin tapauksessa maisemalliset, luonnonsuojelulliset, kulttuuriset ja historialliset arvot ylittävät moninkertaisesti tonttien myynnistä koituvat hyödyt.

Mansikki voisi olla kunnalle matkailullinen valtti. Härkänummi vetää jo nyt alueelle esihistorian elävöittämisestä kiinnostuneita. Entä jos samaan yhteyteen liitettäisiin tutustuminen vuosikymmeniä kestäneeseen Pyhäjärven suojelutyöhön vaikkapa Pyhäjärvi-instituutin asiantuntijoiden opastuksella?

Luonnonperintösäätiö omistaa Mansikin naapurissa lahjoituksena saamansa metsäkappaleen. Mansikin metsiäkin voisi tarjota säätiölle olemassa olevan suojelualueen täydennykseksi. Kelpaisivat ne uhanalaisine lajeineen valtion Metso-suojeluohjelmaankin.

Kirjoittaja on Euran Honkilahdella asuva luonnonystävä, luontovalokuvaaja ja eläköitynyt toimittaja.