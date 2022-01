Vuodenvaihteessa sovimme kirjoitusvuoron vaihdosta pankinjohtajan markkina-analyysia varten. Lupasin omalla vuorollani olla kirjoittamatta aluevaaleista. Piti etsiä aihe, josta ei nyt ainakaan muodollisesti äänestetä. Naton ja Ässien jälkeen päädyin tähän kansaa yhdistävään teemaan: suteen.

Susi aiheuttaa joillekin väristyksiä. Onkohan tähän syytä?

Ihmiselle susi ei ole vaarallinen, ja kotieläimille esimerkiksi liikenne on paljon suurempi uhka.

Pidin muutama vuosi siten välivuotta ja toimin Afrikassa vapaaehtoistyössä pääosin eläinsuojelun parissa. Sikäläisille villieläimet ovat vaaran paikka. Lähinnä sen vuoksi, että perheen elanto voi koostua muutamasta lehmästä tai lampaasta. Suomessa näin ei ole kenenkään kohdalla.

Suomessa susi on viimeksi aiheuttanut ihmishengen menetyksen 1800-luvulla. Silloinkin kyse oli häiriintyneestä laumasta, joka lopetettiin.

Lehdet kirjoittivat vuodenvaihteen tienoilla susien seurannasta. Suden ampunut ja niihin tykästynyt tutkija Seppo Ronkainen puhui tolkun äänellä. Vietettyään yön suden päällä maaten, hänen lopputulemansa oli, että susi on hieno eläin.

Jos susi uhkaisi koiraani, ampuisinko – no totta hitossa ampuisin, ja tekisin karvalakin. Kohtaaminen on kuitenkin erittäin epätodennäköistä, vaikka pihapiirissänikin susi on vieraillut. Ja kyllä minulla sellainen karvalakkikin on.

Viimeistään Afrikassa opin, että eläin kunnioittaa ihmistä. Olen katsonut leijonaa silmästä silmään. Leijona pitää ihmistä dominoivana lajina. Se väistyy, jos ihminen ei panikoi. Leijonalle ei pidä kääntää selkää, eikä juosta karkuun.

Kuten monessa muussakin, hermojen hallintaan voisi keskittyä. Susikeskustelussa tässä ei ole aina onnistuttu.

Leijonasta puheen ollen: Isovanhempien kuolinpesää siivotessani törmäsin hiljattain päiväpeittoon, johon olimme vuosikymmeniä sitten piirtäneet oman jälkemme. Olin piirtänyt Suomen leijonan. Isoisäni oli sotainvalidi.

Tänään tekisin toisin. En siksi, että isänmaata tai leijonaa yhtään vähempää arvostaisin, vaan siksi, että asioista mitään tietämättömät ovat tämänkin symbolin pyrkineet omimaan.

Leijonalle ei pidä kääntää selkää, eikä reppanoiden pidä antaa Suomen leijonaa omia. Eikä se ole mikään miehen mitta, että puhuu suden kaatamisen puolesta tai sitä vastaan.

Kirjoittaja on porilainen asianajaja, varatuomari, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja sekä aluevaaliehdokas (kok.).