Pelkäsin sitä päätöstä jo vuosia. Kun sen hetki sitten viimein tuli, huokaisin, mutta en enää epäröinyt puolta sekuntia kauempaa.

Kyse oli siitä, että rupeanko hakemaan äidilleni hoivakotipaikkaa.

Pelkäsin etukäteen niin monta asiaa. On kauheaa tehdä noin iso päätös toisen ihmisen puolesta. On hirveää tehdä tuollainen päätös yksin – minulla ei ole sisaruksia, joiden kanssa näitä asioita voisi jakaa. Aivan järkyttävä oli ajatus siitä, että jos äiti joutuu paikkaan, jossa hänen olonsa on huono.

Äidin muuttamista hoivakotiin oli jo väläytelty vuosi aiemmin ties kuinka monennen sairaalajakson jälkeen. Silloin vielä kauhistuin: ei ei! Eihän tilanne voi mitenkään olla niin vakava, vaikka olihan se ollut huolestuttava jo vuosia.

Hoivakotipaikan hakemisen sijaan äiti muutti maaseudulta omakotitalosta perheeni lähelle kaupunkiin. Se merkitsi minulle aikamoisen rumban alkamista. Kävin äidin luona päivittäin ja hoidin kaikki hänen asiansa. Koska äidin kävely oli alkanut kovasti huonontua, kävimme joka päivä lenkillä, jotta liikuntakyky säilyisi. Parin sadan metrin kävelylenkki kesti yli tunnin.

Kaupungin kotihoito kävi aamuisin antamassa äidille lääkkeet ja pari kertaa viikossa auttamassa häntä suihkuun. Aloin silti pikkuhiljaa väsyä. Itkin aviomiehelleni ja ystävilleni huoltani.

Olin jo pitkään kantanut puhelinta mukanani kaikkialle ja pelästyin joka kerta, kun se soi. Tihenevässä tahdissa puheluita alkoi tulla vieraista numeroista. Usein kyse oli siitä, että äiti taas kerran kaatunut. Muutaman kerran hän oli lähtenyt yöllä ulos asunnostaan ja löytyi rappukäytävästä harhailemasta.

Kerran sunnuntaiaamuna seitsemän jälkeen soitettiin taas: äiti oli jollain kumman ilveellä ehtinyt keskustasta lähes puolen kilometrin päähän rollaattorillaan. Hän oli matkalla Meri-Poriin kassissaan korurasia, purkki kulutusmaitoa ja makkaralenkki. Poliisi toi väsyneen, mutta närkästyneen kulkijan kotiin: ”En minä mikään rikollinen ole!” äiti marmatti.

Muistan joskus nuorempana uhonneeni, että minä kyllä hoidan omaiseni itse loppuun asti. Totuus paljastui toiseksi.

Tein tietoisen valinnan: jos olisin hoitanut äitiä itse pitempään, se olisi merkinnyt sitä, että minun olisi pitänyt jäädä pois töistä ja jättää perheeni. Sitä en halunnut tehdä.

Soimaan itseäni välillä. On ihmisiä, jotka huolehtivat lapsestaan tai puolisostaan vuosikymmeniä omaishoitajina. Minä olin jo aivan takki tyhjänä noin neljän, tosin aina vain tiiviimmän etäomaishoitajavuoden jälkeen.

Nyt olen silti sanomattoman helpottunut. Viimeisinkin pelkoni osoittautui onneksi turhaksi: äiti pääsi paikkaan, jossa hän saa hoivaa ja turvaa ympäri vuorokauden, ja jossa hän viihtyy erinomaisesti.

Niin hyvää hoitoa en olisi omilla resursseillani pystynyt hänelle millään tarjoamaan.

