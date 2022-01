Avaruudessa on käynnissä huikea jännitysnäytelmä

Kaukaisessa avaruudessa on ollut viime viikkoina käynnissä vertaansa vailla oleva jännitysnäytelmä, kun joulupäivänä matkaan lähtenyt James Webb -avaruusteleskooppi (JWST) on vaihe kerrallaan avautunut ahtaasta matkapaketistaan.

Tapahtumia on voinut seurata upeissa suorissa lähetyksissä, joissa virtuaalitekniikka on vienyt katsojan paikan päälle satojen tuhansien kilometrien päähän vain muutaman sekunnin viiveellä.

JWST on yksi kaikkien aikojen kunnianhimoisimmista avaruusluotaimista kautta aikojen. Teleskoopin suunnittelu ja rakentaminen kesti lähes 30 vuotta ja maksoi miljardeja.

JWST laukaistiin matkaan Euroopan avaruusjärjestön ESA:n Ariane 5 -kantoraketilla joulupäivänä Ranskan Guyanasta.

Samaan aikaan, kun vuosi vaihtui maapallolla, luotaimen tenniskentän kokoinen lämpösuoja avattiin ja suojan viisi kerrosta erkanivat toisistaan operaatiossa, joka kesti useita päiviä. Jotta monimutkainen suojarakennelma voitiin kuljettaa avaruuteen, se piti taitella kokoon. Suunnittelussa apuna käytettiin origamin taitajia.

Luotaimen pääpeilin halkaisija on 6,5 metriä. Peili koostuu 18 erillisestä kullalla päällystetystä kuusikulmaisesta peilistä. Historiaa tehtiin 8.1., kun pääpeilin kaksi viimeistä sivupeiliä lipuivat hitaasti paikalleen.

Minulla oli ilo tavata luotaimen suunnittelua ja rakentamista johtanut Nobel-palkittu fyysikko John Mather Washingtonissa Yhdysvaltain AAAS-tiedeviikolla helmikuussa 2016.

”Aina, kun olemme luodanneet avaruutta uusilla, tarkemmilla laitteilla, maailmankaikkeus on osoittautunut erilaiseksi kuin olemme luulleet sen olevan. Tuolla on vielä jotakin, mitä emme osaa edes kuvitella. Luvassa on monta isoa yllätystä”, Mather sanoi silloin haastattelussa.

JWST saavuttaa määränpäänsä eli 1,5 miljoonan kilometrin päässä Maasta sijaitsevan L2-pisteen viikon kuluttua. Seuraavat kuukaudet luotaimen havaintolaitteita viritetään toimintakuntoon ja pääpeilin kuusikulmaiset osapeilit säädetään paikalleen millimetrin osien tarkkuudella. Tositoimiin luotain pääsee kesäkuussa.

Kolmen vuosikymmenen ajan avaruusteleskooppi Hubble on tuottanut nähtäväksemme ikonisia kuvia maailmankaikkeudesta. Ei ole voinut kuin ihmetellä, kuinka kauniissa ja monimuotoisessa kosmoksessa elämme.

JWST mullistaa näkemyksemme maailmankaikkeudesta, sillä se näkee lähemmäksi maailmankaikkeuden alkua kuin mikään muu havaintolaite koskaan ennen. Se saattaa mullistaa myös maailmankuvamme, jos kuvat kaukaisista eksoplaneetoista paljastavat, että maapallo ei ole universumin ainoa elollinen planeetta.

Kirjoittaja on toimittaja.