Monenlaista ilkeyttä on helppo ymmärtää ihmisten psykologisista motiiveista käsin, mutta joidenkin aikuisten muuttuminen netissä pahansisuisiksi ongelmateineiksi on hämmentävää.

Ketkä kirjoittavat tuntemattoman yksityishenkilön kuvan alle, miten rumalta tämä näyttää? Kuka napauttaa pilkkaamistarkoituksessa nauruhymiön pikkulasten sukuelinten silpomisesta kertovan uutisen yhteyteen? Onko kiusaaminen lasten keskuudessa lopulta niin erikoista, kun osa aikuisista lähettelee pyytämättä kuvia genitaaleistaan tuntemattomille tai näpyttelee kahvitauolla tappouhkauksia?

Totta kai paljon netissä keskustellessa menee hermot. Moni on varmasti joskus sanonut jotakin, jonka olisi voinut jättää sanomatta, tai vähintään lukenut tuntemattomiin kohdistettuja ilkeitä keskusteluja.

Jälkimmäisistä puheen ollen, eräällä sivustolla on jatkunut toistakymmentä vuotta aktiivinen pilkka Johanna Tukiaista kohtaan. Ketjuja on satoja, vihaviestejä satojatuhansia. Pakkomielteinen ydinporukka seuraa hänen elämäänsä ja tekemisiään niin, että he tietävät aina jopa hänen olinpaikkansa. Sivustolla on käsitelty erittäin arkaluontoisia asioita ja törkeä herjaaminen on päivittäistä.

Oma lukunsa ovat trollit, joiden ilkeys on pahimmillaan raivostuttavaa, mutta toiminnan syy on selkeä. Yksittäinen hupitrolli hakee mahdollisimman rajuja tunnereaktioita sörkkimällä arkoja aiheita. Poliittinen trolli taas tuuttaa sen propagandaa, kenen leipää syö. Nettikiusaaminen ja kyberstalkkaus ovat astetta henkilökohtaisempia. Silloin lähtökohtana voi olla jonkun menemisten digitaalinen vaaniminen tai työyhteisöstä sähköiseen viestintään siirtynyt häirintä.

Juuri nyt keski-ikäiset tappelevat somessa pandemiapolitiikasta alatyylisesti, verenmaku suussaan. Jokaiselle, joka sanoo, että se on vain netti, suosittelen tällä hetkellä Yle Areenassa näkyvää Hyökkäys USA:n kongressiin -dokumenttia. Siinä näkee, millaiseen joukkohurmokseen samanmieliset saavat lietsottua itsensä ja toisensa.

Motiivi se on huonokin motiivi. Ymmärtäminen ja hyväksyminen ovat onneksi kaksi eri asiaa.

Itseäni näennäisesti täysin motiiviton, arkinen ilkeys hämmentää eniten. Miksi olla häijy tuntemattomalle? Että saa psykopaatin tavoin toisen tuntemaan pahaa oloa, kun ei itse pysty? En usko, että kaikki syyttä muita netissä nimittelevät aikuiset ovat psykopaatteja.

Netiketti kuulostaa sanana yhtä vanhanaikaiselta kuin ATK-ajokortti, mutta ystävällisyydellä ja kohteliaisuudella pääsee pitkälle. Ja muistamalla sen, että kommenttien vastaanottajat ovat pääosin oikeita ihmisiä. Jo 2015 uutisoitiin, että netin estoton ja karkea räksyttäminen on alkanut valua Suomessa uudenlaiseen asiattomuuteen asiakaspalvelutilanteissa.

Mikä mahtaa olla tilanne, kun pandemian jälkeen osa nousee ruutujen takaa sosiaalisiin tilanteisiin kuin zombit mullan alta.

Kirjoittaja on porilainen kirjailija.