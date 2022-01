Suomettumisen pitkä varjo

Ylen Kylmän sodan Suomi -dokumenttisarja keskittyi suomettumisen ajan synkkään perintöön. Katsojat pakotettiin peilin eteen katsomaan 70- ja 80-lukujen todellisuutta Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa. Ohjelma oli tarpeellinen ymmärryksen lisäämiseksi lähihistoriasta.

Sarja sai useat suomettumisen ajan päättäjät takajaloille: yhdet loukkaantuivat, toiset vähättelivät ja kolmannet selittivät mustaa valkoiseksi vetoamalla ”maan tapaan”. Osa näki edelleen ajanjakson suurena eikä nolona menestystarinana.

Dokumentin arvokkain anti oli ehkä se, että se antoi itseni tavoin 70-luvulla lapsuuden viettäneille ja nuoremmille kuvan ajan hengestä ja pimeistä puolista.

Kiinnostavaa on mitä psykologisia jälkiä ja malleja aikakaudesta jäi. Jälkisuomettumisen merkkejä voi hakea varsinkin Venäjään ja Natoon liittyvistä kysymyksistä.

Venäjä on ulko- ja turvallisuuspolitiikan iso mörkö. Yhä edelleen harkitaan, mitä ja miten Venäjästä voi puhua. Maa elää eräänlaista kaksoistodellisuutta: yhtäällä itse uhmaa Euroopan turvallisuutta ja vakautta monin tavoin ja toisaalla vaatii ”ase ohimolla” Euroopalta turvallisuustakuita ja oikeutta etupiireihin. Venäjä on kovaa vauhtia palaamassa Neuvostoliitoksi.

Nato taas edusti Neuvostoliiton romahtamiseen saakka kaikkea absoluuttista pahaa. Enemmistö kansasta suhtautuu edelleen varauksella jäsenyyteen. Nato-optiosta tai turvallisuustakuista on tullut paradoksaalista kyllä samankaltaista liturgiaa kuin luottamus- ja ystävyyspuhe YYA-Suomessa.

Turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut Venäjän aggressiivisen toiminnan vuoksi. On hankala elää sellaisen naapurin kanssa, joka tekee yhtä, sanoo toista ja tarkoittaa kolmatta. Siksi avoin keskustelu sekä puolueettomuuden että Nato-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista on juuri nyt tervetullutta.

Suomella on Ruotsin tavoin jo nyt isäntämaasopimus tai yhteisymmärryspöytäkirja Naton kanssa. Siinä on määritelty toimintaperiaatteet ja menettelyt tukikohtien perustamiseksi ja tuen antamiseksi Naton joukoille Naton sotilaallisen toiminnan aikana. Suomi osallistuu lisäksi monin tavoin Naton kumppanuustoimintaan, yhteistyöhön, koulutus- ja harjoitustoimintaan, kriisinhallintaoperaatioihin ja niin edelleen.

Nato-jäsenyys ei poissulje omaa vahvaa puolustusta, vaan vahvistaa ja täydentää sitä.

Itse koen Naton jäsenyyden hakemisen loogisena askeleena suhteessa vallitsevaan todellisuuteen. Emme ole virallisesti Nato-talon sisällä, mutta de facto vähintään sen eteisessä.

Kirjoittaja on alue- ja väestökehityksen asiantuntija, valtiotieteen tohtori ja Porin kaupunginvaltuutettu (vihr., sit.)