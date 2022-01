Yksi tärkeimpiä sote-uudistuksen tavoitteita on suomalaisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Sen tulee tietysti tapahtua sieltä huonommin voivien päästä, eikä niin, että kenenkään hyvinvointi heikkenee.

Jotta tähän päästään, tulevien päättäjien on pidettävä koko ajan mielessä, miten kukin päätös vaikuttaa huono-osaisempaan osaan asukkaista. Tämän on oltava kirkkaana mielessä uusissa aluevaltuustoissa, kun strategioita, mittareita ja vaikutusarviointeja aletaan maaliskuusta alkaen miettiä.

Kaksi viidestä suomalaisesta arvioi terveyspalveluiden huononevan ja vain joka kymmenes niiden saatavuuden ja laadun paranevan sote-uudistuksen myötä. Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) kyselytutkimuksen perusteella odotukset eivät siis ole korkealla.

Pessimisti ei pety, mutta mitä jos voisimme sittenkin saada parempaa? Jos uudet, leveämmät hartiat mahdollistavatkin sen, että köyhät eivät velkaannu palveluita käyttäessään ja palveluja saadaan kattavammin myös reuna-alueiden palvelupisteisiin? Ehkä asiantuntijat jalkautuvat kylille silloin tällöin, sen sijaan, että mummot ja papat matkustavat pitkin maakuntaa palveluiden perässä. Tai ehkä asiantuntija tuleekin kotiin tai oman kunnan palvelupisteelle etänä digipalveluita hyödyntäen.

Monelle sote-palvelujen maksut ovat syy jättää palveluita käyttämättä. Ei mennä hoitoon tai haeta lääkkeitä, koska siihen ei ole varaa. Tämä on todellisuutta aivan liian monelle, sillä ulosotossa olevien sote-maksujen määrä kasvaa vuosi vuodelta ja on moninkertaistunut kymmenessä vuodessa. Edellisvuonna niitä oli rästissä jo 85 000 suomalaisella yhteensä yli 663 000 kappaletta.

Uudistus on uusi mahdollisuus lopettaa ylivelkaantuminen sote-maksujen vuoksi. Aluevaltuustojen käsissä on muun muassa se, minkä suuruisia asiakasmaksut ovat ja se, miten niitä peritään tai huojennetaan. Pienituloisten maksujen jäädessä rästiin, pitäisi sosiaalipalveluissa kellojen soida automaattisesti, sillä moni sairas ei ole toimintakyvyltään siinä kunnossa, että pystyy itse aktiivisesti täyttelemään lomakkeita maksuhuojennusta saadakseen.

Köyhyys ja yksinäisyys kulkevat usein käsi kädessä ja molemmat sairastuttavat. Seurauksien hoito on hyvinvointialueiden vastuulla, mutta paljon on tehtävissä ennaltaehkäisyn puolella. Siltä osin vastuu jakaantuu erityisesti kunnille ja järjestöille. Järjestökentällä on paljon toimintaa, joka asettuu hyvinvointialueen ja kuntien vastuiden rajamaille. Onkin äärimmäisen tärkeää, että järjestöjen toimintaedellytyksistä huolehditaan, eikä niistä tule sote-uudistuksen väliinputoajia.

Tämä kaikki on tulevien aluevaltuustojen käsissä. Ja sinä voit tehdä historiaa äänestämällä ensimmäisissä aluevaaleissa – tai sitten annat muiden päättää puolestasi.

Kirjoittaja on porilainen kaupunginvaltuutettu ja aluevaaliehdokas (vas.).