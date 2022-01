Satakunnan on pysyttävä Mäntyniemen herrana

Etelän media käy jo kuumana Porin vävypojan manttelinperijästä. Helsingin Sanomat spekuloi presidenttipeliä seitsemällä sivulla vuoden ensimmäisessä Kuukausiliitteessään. Aika lailla koko laillakin yhtä räväkästi uutisvuotensa aloitti MTV Uutiset, joka kysyi asiasta kuuden suurimman puolueen piirihallitusten jäseniltä.

Voi haukotusten haukotus. Jutuissa saavat ilmaista julkisuutta taas samat poliitikot, jotka ovat jo aiemmin saaneet. Ainoa yllätys taisi olla se, että vihreän eliitin ykköseksi nousee MTV:n kyselyssä europarlamentaarikko Heidi Hautala ja vasta toisena on lajin veteraani, ulkoministeri Pekka Haavisto. Hesarin stoorissa Heidi Hautalaa ei edes mainita pelinappulana.

Mustista hevosista ei ole havaintoja yhtä enempää. Hesari tarjoaa presidentti Sauli Niinistön luotettua, Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautalaa. Mihin unohtui tässä luottomieskategoriassa rouva Jenni Haukio?

Joku saattaa pitää presidenttihoppuilua turhanaikaisena, sillä Suomen historian ensimmäiset aluevaalit ja ensi vuoden eduskuntavaalitkin ovat ensin selätettävinä.

Satakunnan edunvalvonnan pitää silti olla jo nyt hereillä, jotta saavutettua etua ei menetetä. Maan ykkösvirka on tälle maakunnalle oikea kärkihanke, sillä istuva presidenttipari on viettänyt joka toisen joulun Porissa.

Siitä perinteestä pitää pystyä pitämään kiinni, joten seuraavaksi presidentiksi tulee valita joko entinen tai nykyinen satakuntalainen tai satakuntalaisesta voimaa saava henkilö.

Heitähän riittää, vaikka yksi maakunnan vävypojista, keskustan Matti Vanhanen on pakko unohtaa. Hän ei saa enää kannatusta edes omiltaan. Keskustan ykköstykki voisi olla eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen, jolla oli nuoruudessaan kytkyjä Säkylässä.

Satakunnan demarien on jo vähän pakko alkaa pikkuhiljaa kysellä Krista Kiurun halukkuutta. Hän on osoittanut, että hänessä on kaikilla rintamilla rautaa. Se ei ole hassumpi piirre näinä Nato-kiiman aikoina.

Merikarvialaistunut Laura Huhtasaari katosi ulkomaille päästyään Satakunnasta niin täysin, että hän kelpaa koko maan persujen ehdokkaaksi.

Raumalla maailmaan putkahtanut kansanliikkeen presidenttiehdokas Timo Soini antaa sopivaa vastapainoa Huhtasaaren puheille, kuten myös Merikarvian rannoilla nähty vihreiden presidenttiehdokas Satu Hassi.

Satakunnan Kokoomuksella on valinnanvaraa, toisin kuin koko puolueella. MTV Uutisten gallupin kärkikaksikoksi seuloutuivat Paula Risikko ja Jyrki Katainen, jotka ovat jo kieltäytyneet pyrkimästä niinistöksi niinistön paikalle.

Jenni Haukio tuskin havittelee miehensä manttelia, vaikka syytä olisi. Myös hän sai yllättäen kannatusta MTV:n gallupissa. Aviopuolisokin saattaisi tukea aina, kun koti-isän kiireiltään ja Oskun ulkoiluttamiseltaan ehtii.

Satakunnan kokoomuslaisten ehdokas lienee lopulta ainaköyliöläinen Petteri Orpo. Jos hänellä on hinkua pyrkiä ensin aluevaltuustoon ja sitten eduskuntaan, kyllä hänellä pitää olla aikaa myös presidentinvaaleille.

Kirjoittaja on eläkeläistoimittaja, joka aikoo äänestää ensin aluevaaleissa.