Olen kirjoittanut jo useampana vuodenvaihteena katsauksen osakemarkkinoista ja ennustanut tulevan vuoden kehitystä.

Ennustehan on aina sama: koska osakemarkkinaa ei voi järkevästi ennustaa, ainoa mahdollinen ennuste tulevalle vuodelle on markkinan keskituotto eli vajaa 10 prosenttia. Osaketuottojen vuosivaihtelut ovat kuitenkin suuria aina huomattavan negatiivisesta tuotosta usean kymmenen prosentin positiiviseen tuottoon.

Ennustan siis alkavalle vuodelle tuota keskimääräistä vajaan 10 prosentin tuottoa. Tämän vuoden ennuste meni pieleen, sillä osakemarkkina on tuottanut osinkoineen Suomessa lähes 20, Euroopassa keskimäärin reilu 20 ja Yhdysvalloissa reilu 30 prosenttia.

Tämän vuoden tuotto on ollut siis erinomainen huolimatta siitä, että vuosi sitten monella oli näkemys liian korkealla olevista kursseista ja pian alkavasta laskusta.

Tämä vuosi on myös erinomainen osoitus markkinan luonteesta: keskimäärin kurssit nousevat ja siten on huomattava ”riski” olla poissa markkinoilta. Riski markkinoilta pois olemisesta on menetetty tuotto. Esimerkiksi tänä vuonna tuo 20–30 prosenttia.

Viimeisten kuukausien aikana markkina on ollut hermostunut. Ja hyvällä tahdollakaan ei voi sanoa kurssien olevan alhaalla. Erityisesti korkealta tuntuvat muutamien markkinoita dominoivien yhdysvaltalaisten osakkeiden hinnat.

Apple on noussut kahdessa vuodessa reilu 140 prosenttia, eikä itse voitollisuudessa ole juuri muutosta tapahtunut. Teslan kurssi on noussut kahdessa vuodessa noin 1 000 prosenttia – tämä ei ole painovirhe – ja kurssinousu ei perustu nykytulokseen, vaan valtaviin odotuksiin tulevasta.

Markkinaa kuvastaakin se, että nämä muutamat suuret teknologiayhtiöt vastaavat pääosasta erityisesti Yhdysvaltojen markkinan noususta. Selvästi pääosa osakkeista ei ole tuollaiseen raketointiin lähtenyt.

Ensi vuoden tilanne on haastava. Markkina on korkealla ja kurssit voivat hyvin laskea. Toisaalta jos ja kun markkina tuotti tänä vuonna 20–30 prosenttia, niin miksei tuotto voisi ensi vuonnakin olla sama? Aivan hyvin voi.

Tilanne onkin se, että ei tällaiselta nousumarkkinalta oikein uskalla olla pois. Samalla pitää muistaa, että kurssit tulevat laskemaan ennemmin tai myöhemmin. Ja tuohon laskuun tulee olla varautunut. Lasku voi tulla ensi vuonna tai myöhemmin.

Onneksi nousuista ja laskuista ei kuitenkaan tarvitse olla kovin huolestunut, sillä kuukausisäästäjä pärjää niin markkinoiden nousuissa kuin laskuissakin.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa.