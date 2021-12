Ruokakauppa mainosti pidennettyjä joulun aukioloaikoja kiireellisten ihmisten jouluostoksiin. Valmiiksi stressaantuneet ja kiireiset asiakkaan saavat helpotuksen, kun kaupassa voi käydä vielä myöhään illalla.

En oikein tiedä, mitä ajatella tästä. Ymmärrän sen, että juhlaan halutaan valmistautua. Uhrataan aikaa, jotta juhla voisi toteutua.

Toisaalta mietin, onko joulussa ytimeltään kyse siitä, kuinka hienoksi ja valmiiksi kaiken saa laitettua. Miksi minulle ei vain riitä yksinkertainen sanoma, että Vapahtaja on syntynyt?

Autenttista joulua olisi alkeellisissa oloissa vietettävä yö epävarmuuden ja ihmetyksen kanssa. Vastasynnyttänyt äiti, lapsi kapaloituna eläinten ruokintakuoppaan. Lämpöä toisivat ympärillä käyskentelevät lampaat. Perhettä tervehtimään ovat tulleet yövuoroa tekevät duunarit ja joukko ulkomaalaisia. Näin kuvittelen ensimmäisen joulun.

Ajattelen, että Jeesuksen syntymässä ei ole kyse vain pienestä lapsesta ja kaikesta ihanasta, mitä vastasyntyneeseen usein liitetään.

Jeesuksen syntymässä on kyse ennen kaikkea siitä, kuinka Jumala syntyy ihmiseksi. Jeesus syntyi ihmisestä, äidistään Mariasta. Jumalan ihmiseksi tuleminen osoittaa, kuinka arvokasta luotu maailmamme on. Kuinka tärkeää Jumalan lahjaa kehomme ja olemisemme on.

Kosketuksen, hyvänä pitämisen ja kohtaamisen tärkeyttä ajattelee uudella tavalla, kun huomaa, että myös Jumala tarvitsi näitä asioita, kun hän käyskenteli tällä maapallolla.

Olen joskus sanonut, että Jeesuksessa näemme Jumalan rakkauden. Jumala, joka on suuri, rikas ja pitää maailmaa kädessään tuli pieneksi, köyhäksi ja sylissä pidettäväksi, jotta me ihmiset voisimme tuntea Jumalan.

Ehkä tämä tunteminen ei ole pelkästään pään tuntemista, tietämistä, vaan myös Jumalan rakkauden tuntemista käsinkosketeltavasti, kehollisesti ihmisten välillä. Hyväksynnässä, auttamisessa, toisten kärsimysten lieventämisessä, rakastamisessa. Näitä asioita Jeesus tarvitsi, kun hän syntyi tähän maailmaan kylmän avaruuden keskelle. Näitä mekin tarvitsemme.

Hyvää Vapahtajan syntymäjuhlaa sinulle!

Heikki Hesso

Kirjoittaja on oppilaitosteologi Porin evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä.