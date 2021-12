Kamala Harris on ensimmäisen vuoden jälkeen epäsuositumpi kuin neljä edellistä varapresidenttiä.

”Kumpi on Yhdysvaltain todellinen presidentti: Joe Biden vai Joe Manchin?”

Varapresidentti Kamala Harrisilta kysyttiin tätä viime viikolla television talk show -ohjelmassa. Demokraattisenaattori Joe Manchin on profiloitunut presidentti Bidenin ajamien uudistusten jarrumiehenä.

Kysymyksestä ärsyyntynyt Harris vastasi ylistämällä Bidenin hallinnon saavutuksia.

USA:n historian ensimmäinen naisvarapresidentti Kamala Harris lähti ensimmäiseen virkavuoteen suurin odotuksin. Moni uumoili, että hänestä tulisi poikkeuksellisen näkyvä varapresidentti tai jopa Bidenin tasaveroinen aisapari.

Toisin kuitenkin kävi. Hän on ensimmäisen vuoden jälkeen epäsuositumpi kuin neljä edellistä varapresidenttiä.

Harrisia on lyöty lujaa yhdysvaltalaismediassa. Häntä on kritisoitu näkymättömäksi ja saamattomaksi. Kritiikki on ollut kohtuutontakin, mutta tilanne ei näytä hyvältä Harrisin kannalta. Ovi on käynyt Harrisin avustajakunnassa tiuhaan tahtiin.

Senaattori Joe Manchinilla ei ole vastaavaa mediaongelmaa, vaikka moni vasemmistodemokraatti häntä inhoaakin.

Satapaikkaisessa senaatissa demokraateilla on takanaan niukin mahdollinen enemmistö. Kaikki demokraattisenaattorit on saatava lakiesitysten taakse, sillä 50 republikaanisenaattoria äänestää yleensä niitä vastaan.

Länsi-Virginian osavaltiota senaatissa edustava Manchin on päässyt vaa’ankieliasemaan päätöksenteossa. Konservatiivinen demokraatti nauttii roolistaan puolueen vastarannankiiskenä.

Manchin suhtautuu kriittisesti Pariisin ilmastosopimukseen ja valtionvelan kasvattamiseen. Hän on vaatinut ja saanut läpi muutoksia Bidenin lakiesityksiin.

Biden on yrittänyt saada senaatissa hyväksytettyä 1 750 miljardin dollarin rahoituspaketin. Rahat suunnattaisiin sosiaaliturvaan, koulutukseen ja ilmastotoimiin.

Manchinin mukaan paketti on yhä liian kallis ja sen ilmastotoimet ovat väärin kohdennettuja. Hänen vastustuksensa vuoksi päätös venyy ensi vuoteen. Se on arvovaltatappio Bidenille.

Länsi-Virginia on hiiliteollisuuden ja kaasuteollisuuden vahvaa aluetta. Ennen poliitikon uraansa Manchin työskentelikin hiiliteollisuudessa johtotehtävissä. Hänellä on osavaltionsa äänestäjien enemmistön vankka tuki takanaan.

Presidentti Biden on hankalassa tilanteessa. Jos hän suostuu Manchinin vaatimuksiin, riskinä on, että demokraattien vasemmistosiipi vetää tukensa pois lakiesityksiltä.

Manchin ei piittaa puolueen vasemmiston raivoamisesta. Hän toteuttaa omaa tehtäväänsä yhdysvaltalaisessa demokratiassa ajamalla kotiosavaltionsa etuja Washingtonissa. Hiilikaivosten siltarumpupoliitikko maksimoi poliittista pääomaansa taitavasti.

Kirjoittaja on projektipäällikkö ja filosofian tohtori Tampereen yliopistossa Porin yliopistokeskuksessa.