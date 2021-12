Satakunnan koulut aloittavat tammikuussa etäopetuksessa – maskit palaavat vahvasti katukuvaan

Kevätlukukausi Satakunnan kouluissa alkaa etäopetuksessa. Koronapassi laitetaan osin hyllylle: isompia tapahtumia ei saa järjestää, vaikka käytössä olisi koronapassi. Maskit palaavat ihmisten kasvoille. Rokotustahtia kiihdytetään, mutta silti ihmiset ovat pelossaan tyytymättömiä. Vallihauta rokotettujen ja rokotuksia vastustavien välillä syvenee. Koronapassia vastustavien määrä vähenee.

Edellä kirjoitettu on ennuste, joka perustuu tämänhetkiseen tietoon. Omikron heitti koronapandemian jälleen uuteen asentoon. Kyseessä on 3-4 kertaa tarttuvampi, mutta rokotetuille yleensä lievemmän taudin aiheuttava virusmuunnos. Näillä tiedoilla kolmas rokote ehkäisee paremmin omikronin tarttumista kuin kaksi ensimmäistä. Varmuutta ei ole, lopputuloksen näyttää lähikuukaudet.

Asiantuntijat ennustivat jo syksyllä, että pandemia ei ole ohi. Se vain muuttaa muotoaan. Näin on käynyt.

Ulkomaan uutisointia seuratessa voi hieman varautua siihen mitä on tulossa. Nimittäin ainakin tähän asti virus on kulkenut suurin piirtein samalla tavalla aalloissa monissa maissa. Norjassa tilanne on esimerkiksi nyt huono. Maan terveysviranomaisten skenaario on hurja: kolmen viikon kuluessa voi päivittäin tulla jopa 300 000 tartuntaa ja sairaalahoitoon voi joutua 200 ihmistä. Nämä ovat toki ne hurjimmat ennusteet. Rajoitusten toivotaan vaikuttavan, jotta pahin skenaario ei tapahtuisi.

Ministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi haastattelussa, että hätäjarrusta on päätettävä ensi viikolla. Tämä voisi muun muassa tarkoittaa alussa mainittua etäopetukseen siirtymistä, koronapassin käytön rajoittamista ja yleisten sisäliikuntapaikkojen ja esimerkiksi kuntosalien sulkemista.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta komppasi lauantaina Ylen Ykkösaamussa Kiurua. Tervahauta nosti esille koronapassin: ”Pian saattaa tulla rajoituksia, joita ei voi koronapassilla ohittaa”.

Noin kahden vuoden kokemuksella voimme todeta, että ihan turha yrittää taistella jatkuvia muutoksia ja säännöksiä vastaan. Paras on vaan yrittää sopeutua, sopeutua ja sopeutua.

Hyvä ruiske jaksamiseen on, kun kuuntelee hoitajan kertomuksia koronatehon arjesta. Kukaan meistä ei halua sinne. Kukaan meistä ei myöskään tieten tahtoen halua kuormittaa terveydenhuoltoa. Sillä siihen nämä kaikki varotoimenpiteet taas nivoutuvat: terveydenhuollon kantokykyyn.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä antoi perjantaina maakuntaan maskisuosituksen 10 vuotta täyttäneille. Maanantaina koululaiset menevät neljäsluokkalaisista ylöspäin kouluun siis maskit kasvoilla. Hyvä näin. Viime viikkoina maskikuri ja koronakuri yleensä ovat löystyneet.

Esimerkiksi eräs lukiolainen kirjoitti Satakunnan Kansan erään kolumnin kommentissa, miten Porin lukiossa maskeja käytetään niin ja näin. Ruokailussa ollaan kuin sillit suolassa ja sadat käpälöivät peräjälkeen samoja ottimia. Vessojen käsipesuainesäiliöt voivat olla osin tyhjiä.

Olen yksi koronakurittomista – maskien suhteen.

Eilen illalla kauppareissulla maski kohosi kyllä kasvoille. Näköjään siihen tarvittiin taas viranomainen ja todellinen uhka.