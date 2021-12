Vanhan sanonnan mukaan odottavan aika on pitkä. Tästä on meillä varmasti omakohtaista kokemusta.Odotukseen on liittynyt elämäntilanteissamme monenlaisia tunteita; iloa, mutta monessa tapauksessa myös pelonsekaisuuttakin, kärsivällisyyttä, jos usein kärsimättömyyttäkin.

Neljäs adventtisunnuntai on käsillä. Joulu on lähellä. Monet lapset laskevat, montako päivää on jouluun. Odotusta on ilmassa.

Elämässä kaikella on oma aikansa. Jumalalla, joka lopulta johtaa tapahtumien kulkua, on myös aikataulunsa suunnitelmiensa suhteen.

Jumala oli antanut lupauksensa. Synninhädässä olevalle ihmiskunnalle oli tuleva Pelastaja. Mutta milloin tämä tapahtuisi? Vuosisadat vierivät. Mitään ei näyttänyt tapahtuvan. Lupaukset odottivat aikaansa. Oli kuin radiohiljaisuus, jossa profeetallinen ääni vaimeni 400 vuodeksi.

Mutta sitten tapahtui;” Kun aika oli täytetty, Jumala lähetti Poikansa.” (Gal 4:4) Aika oli tullut, odotus oli päättynyt. Jeesus, Pelastaja, oli syntynyt. Tämä on joulun ydin.

Jeesus toimitti ristillä sovituksen; avasi tien Isän Jumalan luo. Nyt Hän on Majesteetin oikealla puolella. Odotamme Jeesuksen takaisintulemista Kuninkaana, jolloin Hän noutaa omansa Taivaan juhlaan. Milloin tämä tapahtuu? Emme tiedä, mutta varmasti se toteutuu, ehkä nopeammin kuin arvaammekaan.

Elämässämme voi olla raskaitakin aikoja, epätietoisuutta tulevasta. Jumalakin tuntuu vaikenevan. Mutta silloinkin, ääneti olevanakin Hän rakastaa. Hän tekee uutta, kun annamme siihen mahdollisuuden.

Itseäni on monta kertaa rohkaissut psalmin 42:6 lupaus:”Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan Häntä kiittää Hänen kasvojensa avusta.”

Olemme saaneet lohdutuksen ja hyvän toivon lupauksen. Hyvää on edessäpäin -oikeaan aikaan.

Joulusta saamme iloita, ikäänkuin ennakkona tulevasta. Ole mukana ja liity tähän odottajien joukkoon. Jumalan lupaukset toteutuvat- oikeaan aikaan!

Pertti Kymäläinen

pastori, Pori