Ota tästä nyt selvää – ovatko porilaisten lukiolaisten pikkujoulujuhlat ok vai eivät?

Viranomaisten koronamääräykset ovat osin hyvin vaikeaselkoisia ja monitulkintaisia, eikä soitto aluehallintovirastoon auta asiaa ainakaan tässä tapauksessa.

Yhdysvaltalainen rap-yhtye Beastie Boys kampanjoi nuorison bailuoikeuksien puolesta jo 35 vuotta sitten otsikolla (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!).

Silloin ei ollut koronapandemiaa. Nyt on, mutta siitä huolimatta porilaislukion opiskelijakunnan hallitus on päättänyt järjestää lukiolaisille pikkujoulujuhlat.

Ne pidetään perjantai-iltana yksityisessä juhlatilassa, jonne liput maksavat 5 euroa. Ilmoittautuneita on kuuleman mukaan noin 300.

Liikaa muuttujia

Nuorisolla on edelleen oikeus juhlia.

Torstaina tuli kuitenkin mietittyä, mitä Lounais-Suomen aluehallintoviraston tuoreet määräykset ja Satakunnan kokoontumisrajoitukset suhtautuvat tämänkaltaisiin tilaisuuksiin. Entä miten on koronapassin laita?

Siksi virastoon piti soittaa ja kysyä, mutta vastauksista ei tullut hullua hurskaammaksi.

Keskusteluista kolmen eri asiantuntijatahon kanssa saattoi päätellä, että aiheeseen on vaikeaa ellei mahdotonta ottaa suoraa kantaa. Muuttujia on niin paljon.

Ensin pitäisi tietää muun muassa, miten tilaisuus on kutsuttu koolle, missä se järjestetään ja täyttyvätkö yksityistilaisuuden tunnusmerkit. Mitä enemmän asiantuntijat puhuivat, sitä sekavammaksi asia tuntui muuttuvan.

Passia kysytään

Neljäs soitto rehtorille vahvisti käsityksen, jonka mukaan opiskelijakunnan toiminta jakautuu kahteen osaan.

Toinen liittyy koulussa tapahtuvaan toimintaan ja toinen vapaa-ajan aktiviteetteihin. Pikkujoulujuhlat kuuluvat jälkimmäisiin, ja sellaisia järjestetään omalla vastuulla. Koululla ei ole niissä osaa eikä arpaa.

Viides ja viimeinen puhelu valaisi asiaa eniten. Opiskelijakunnan puheenjohtaja kertoi, että tapahtuma järjestetään juhlatilassa, jossa on istumapaikat 80 henkilölle.

Puheenjohtajan mukaan kyse on yksityistilaisuudesta: ”Vähän niin kuin järkkäisin omat syntymäpäiväjuhlat ja kutsuisin sinne vieraita.”

Paikalle on hankittu vartijat, ja ovella jokaiselta sisääntulijalta tarkistetaan koronapassi ja henkilöllisyyspaperit. Lukiolaisia on informoitu tästä etukäteen.

Jos ilmoittautuneita on noin 300 ja istumapaikkoja 80, väliin jää 220 henkilön gäppi. Eikö heitä päästetä sisään, vaikka passit olisivat kunnossa ja henkkarit taskussa?

Puheenjohtajan mukaan sisään otetaan todennäköisesti tuolimäärää suurempi osanottajajoukko ja kyllä – tanssia on luvassa. Pikkujoulujuhlissa tavataan tanssia eikä istua penkeillä virsiä veisaamassa.

Jyrkkä ehkä

Mitä tästä kaikesta opimme?

Ainakin sen, että aluehallintoviraston suositukset, määräykset ja rajoitukset ovat vähänkin rajatapausta muistuttavissa keisseissä vaikeaselkoisia ja monitulkintaisia. Asioista tavallisesti perillä oleva Erkkikään ei ota niistä selvää.

Mitä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi, että ”koronapassin käyttö on mahdollista yksityistilaisuuksissa vain vapaaehtoisuuteen perustuen."

Myös mielipiteen muodostaminen on vaikeaa. Yksi ja sama ihminen voi olla itsensä kanssa eri mieltä toteamalla ensin, että nyt ei todellakaan ole isojen pikkujoulujuhlien aika: lukiolaiset ovat menettäneet järkensä.

Heti perään on ajateltavissa, että kovien rajoitusten tie on nyt käyty loppuun.

Elämä ei voi jatkua loputtomiin niin, että määräyksiä kuukausittain kiristetään ja höllennetään. Entä sitten, kun jostakin Tasmaniasta tulee se 17. variantti marraskuussa 2026? Pidetäänkö pikkujoulut vai ei?

Käykö vastaukseksi jyrkkä ehkä?