Lähestyvät aluevaalit ovat herättäneet mukavasti keskustelua tälläkin palstalla. Kiitän jokaista kirjoittajaa, sillä on tärkeää saada ihmiset kiinnostumaan vaaleista. Meidän ehdokkaiden tehtävä on kertoa, mistä vaaleissa on kyse – ja mistä ei.

Tulevat hyvinvointialueen päättäjät linjaavat siitä, miten Satakuntaan osoitettava sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluiden rahoitus käytetään. Uskoakseni lähes kaikki ehdokkaat jakavat tavoitteen satakuntalaisten terveyden, turvan ja hyvinvoinnin edistämisestä, mutta keinoista on näkemyseroja.

Minä ja puolueeni keskusta edellytämme, että palveluita on oltava koko maakunnan alueella. Lääkäriin tai hammaslääkäriin on päästävä joka kunnassa, ilman pitkiä jonotusaikoja. Hoitopolun on oltava sujuva, ilman pompottelua luukulta toiselle.

Nuorelle matalin kynnys ammattilaisen luokse on monesti koulussa tai netissä. Perheelle on tarjottava tukea ajoissa ja ennaltaehkäisevästi. Ikäihmisen on saatava hyvää hoivaa tarvetta vastaavasti.

Lähipalveluiden turvaamiseen liittyen puolueilla on näkemyseroja. Keskustan ehdokkaat, asuinpaikasta riippumatta, puolustavat lähipalveluita. Tämä edellyttää, että otamme palveluiden tuottamiseen mukaan kaikki tahot: julkisen puolen, yksityiset yritykset ja ammatinharjoittajat, järjestöt ja vapaaehtoiset.

Jos siis kannatat lähipalveluiden kehittämistä, suosittelen äänestämään puoluetta, joka ymmärtää niiden merkityksen, sillä neuvottelut palveluverkkoa koskevien linjausten osalta käydään lopulta puolueiden, ei alueiden välillä. Muun muassa tästä aluevaaleissa on kyse.

Sen sijaan haluan korjata virheelliset väitteet siitä, että aluevaaleilla olisi jotain tekemistä maakuntaveron kanssa. Tai että hallitus valmistelisi maakuntaveroa sote-uudistuksen rahoittamiseksi.

Ensinnäkin uudistuksen rahoituksesta on eduskunnassa jo päätetty. Se tulee vuodesta 2023 alkaen suoraan valtion budjetista, ilman uusia veroja. Rahoitusvastuu ei siis enää jatkossa ole kuntien tai yksittäisen alueen harteilla.

Toiseksi hyvinvointialueet eivät edes päättäisi maakuntaverosta. Äänestäjiä ei pidä tämän osalta johtaa harhaan. Jos joku hallitus tulevaisuudessa päätyisi esittämään uutta veroa, siitä päättäisi eduskunta, ei aluevaltuusto. Paino sanalla jos.

Sillä sellaista ei valtiovarainministeri Saarikon mukaan ainakaan tämän hallituksen aikana tulla säätämään. Toivonkin, että maakuntaverolla pelottelijat voisivat nyt keskittyä puhumaan asioista, joista aluevaaleissa todella on kyse. Sillä niitäkin riittää.

Eeva Kalli

Kirjoittaja on satakuntalainen keskustan kansanedustaja ja aluevaaliehdokas.