Amerikkalaisen esimerkin innoittamana meillä täällä pohjoisen perukoillakin juostiin viime perjantaina tarjousten perässä. Osa asioi oikeassa kaupassa, osa klikkaili ostoksensa internetistä.

Black Friday oli muutenkin nimensä veroinen. Etelä-Afrikasta löytynyt pahaenteinen koronamuunnos sai silloin nimekseen Omikron. Maailman terveysjärjestö WHO napsii näitä työnimiä kreikkalaisten aakkosten mukaan. Käyttämättömiä riittää vielä pitkäksi aikaa.

Ne kampanjauskovaiset, jotka tekivät perjantain ostoksiaan internetissä, saavat olla tarkkana vastaanottaessaan pakettien noutoviestejä puhelimeensa.

Huijarit ovat taas aktiivisia. Ne yrittävät kalastella tilinumeroita tai tarjoavat petollisia linkkejä avattavaksi. Ihan oikeata tilauksensa saapumisilmoitusta odottava ei aina huomaa, mistä viestissä on kysymys. Tehdään kuten käsketään. Vahinko tapahtuu nopeasti ja on vaikea selvitettäväksi. Etenkin meitä ikäihmisiä ja lapsia näistä ei koskaan varoiteta liikaa. Kiire on varmin tapa astua miinaan.

Viime aikoina on ollut käynnissä massiivinen mobiilihaittaohjelmakampanja. Kyse on FluBot-nimisestä haitakkeesta, joka esittäytyi edellisen kerran jo kesällä. Ohjelman asentamiseen houkutteleva viesti on kohdistettu niille, joilla on käytössään Anroid-puhelin. Omaankin luuriin näitä roskia on tullut jo yli kymmenen. Yhteydenotto tapahtuu siis tekstiviestillä, jonka teema vaihtelee. Se voi olla ilmoitus saapuneesta ääniviestistä (ilman ääkkösiä) tai yhteydenotto puhelinoperaattorilta. Tekstissä on erikoismerkkejä epätavallisissa paikoissa. Viesti tarjoaa linkin avattavaksi. Onneksi avaaminen ei suoraan johda haittaohjelman asentumiseen. Siihen pitää antaa lupa erikseen.

Hämäävää on, että puhelimeeni tulleista haitakkeista osa on peräisin salaamattomista, ihan oikeiden ihmisten kännykkänumeroista. Haittaohjelma on kaapannut ne aktiiviseen käyttöönsä. Teleoperaattorit ottanevat yhteyttä ”saastuneiden” liittymien omistajiin. Ne ovat lupailleet apuaan asiakkaille siivoushommissa.

Myös vanhat huijausyritykset ovat edelleen voimissaan. Sinulle kerrotaan satumaisesta onnenpotkusta. Olet voittanut uuden älypuhelimen eurolla. Siitä vaan tilisiirto liikkeelle. Olet tyhmyyttäsi ryhtynyt lahjoitusautomaatiksi.

Puhelut tuntemattomista numeroista ovat tätä päivää. Ihan kotimaiselta näyttävästä liittymästä saattaa soittaa englantia puhuva henkilö, jonka kanssa ei pidä ryhtyä seurustelemaan. Korkeintaan pari tiukkaa kieltosanaa ja puhelu poikki. Usein yksityishenkilön kannattaa olla ensin vastaamatta vieraalle soittajalle.

Jos liittymänumerolle löytyy etsinnän jälkeen omistaja, voi hänelle harkinnan mukaan soittaa takaisin. Pahimmat kaupalliset ahdistelijat voi laittaa surutta torjuntaan.

Kari Madekivi

Kirjoittaja on eläköitynyt alakoulun rehtori ja nykyinen vaari.