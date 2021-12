”Sauna ei ole paikkavalintana niin ongelmaton kuin ensin voisi kuvitella”, pohtii Veera Reko kolumnissaan.

Hirsisauna lämpeni säännöllisesti. Jos löylyt tuntuivat liian kuumilta, saattoi astua aulaan viilentymään, ehkä jopa pulahtaa uima-altaaseen, jonka takana olevista suurista ikkunoista pystyi ihailemaan Itämerta.

Tamminiemen saunaseurassa presidentti Urho Kekkosen kanssa keskustelivat muun muassa Paavo Kastari, Kustaa Vilkuna ja Jouko Loikkanen. He olivat vakiovieraita. Harvinaisiin vieraisiin kuului Neuvostoliiton johtaja Nikita Hrustsov, joka vieraili saunassa kerran.

Tamminiemen saunaseuran ajoista on kulunut vuosikymmeniä, mutta Raumalla saunan voimaa ei ole unohdettu.

Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi vei lauantaina Suomen entisen pääministerin sijaisen Timo Soinin saunomaan. Soinin puhelimesta löytyi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin puhelinnumero. Paikalla oli tiettävästi myös ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner.

Ensin katsottiin jääkiekkoa Äijänsuolla. Sitten äijät saunoivat. Eihän tässä mitään kummallista ole, moni saattaa ajatella. Miehet ovat saunoneet yhdessä vuosikymmeniä.

Juuri siksi paikkavalinta pitää nostaa esiin. Saunominen on nykyään liike-elämän ja politiikan kontekstissa huomattavasti harvinaisempaa kuin aiemmin.

Kekkosen aikoina saunomista harrastettiin niin politiikassa kuin yrityspomojen kesken. Monet yritykset rakennuttivat tiloihinsa saunat. Arvovieraita vietiin saunaan. Se oli helppoa, koska kaikki johtajat olivat miehiä.

Sauna ei ole paikkavalintana niin ongelmaton kuin ensin voisi kuvitella.

Suomalaisille rakas sauna on siitä huono paikka, että se usein erottaa sukupuolet toisistaan. Niin kauan kuin on miesten ja naisten vuoroja, toinen sukupuoli ei ikinä pääse osalliseksi keskusteluista, joita saunassa käydään. Sillä voi olla urakehityksen näkökulmasta kohtalokkaat seuraukset.

Politiikassa ja liike-elämässä verkostoilla on merkitystä. Verkostoituminen vaatii epävirallisia keskusteluja. Tätä tarvetta palvelemaan on perustettu erilaisia klubeja. Sauna ei ole ainoa paikka, joka on erottanut miehet ja naiset toisistaan.

Jäänteitä menneisyydestä näkyy esimerkiksi joissakin Lions Clubeissa ja rotareissa. Pyöreät pöydät ovat olleet miehiä varten. Kun pöytiin on tullut naisia, kaikki eivät ole muutosta hyväksyneet. Viime keväänä kolme miestä erosi Huittisten rotareista, kun klubiin valittiin nainen.

Tasa-arvo on yhteiskunnan kehityskulkujen tulosta. Joskus kehitys on pienestä kiinni. Sata vuotta sitten suomalaisista naisista haluttiin tehdä äitiyden ammattilaisia. Heidät haluttiin pitää kotona.

Vaikka kotiäiti-ideologia jylläsi eduskunnassa, naiset kävivät töissä. Oli pakko, koska Suomi oli köyhä maa. Köyhyyden ansiosta naiset eivät jääneet kotiin.

Onneksi eivät jääneet.