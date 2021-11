Aluevaaleista on tulossa tulossa AY-vaali, kylävaali tai ehkä esivaali. Vaikuttamaan pääsee helpolla, kun äänestysprosentti on tutkimusten valossa jäämässä alle neljänkymmenen.

Kohta alkaa julkisen sektorin vaalikampanja. Oivo Lohtantateri kaivetaan jälleen mässäilemään työntekijöiden kustannuksella.

Jokaiseen niemennotkoon halutaan oma sotekeskus. Oman kylän pojan tai tytön äänivyöry on taattu, jos hän on alueen yhteinen äänitorvi.

Merkkejä siitä, että kyse on eduskuntavaalien esivaalista, on nähtävissä. Kukaan, joka harkitsee osallistumista seuraaviin isoihin kisoihin, ei uskalla jäädä pois tammikuun ponnistuksesta.

Puolueiden ehdokaslistoja vilkaisseena tulee vaikutelma, että painopiste on ehdokkaissa, jotka jo edustavat jotakin terveyden- tai sosiaalihuollon piiriä. Ei tämä välttämättä ole lainkaan huono asia, mutta pääsevätkö uudet päättäjät irti vanhoista rooleistaan?

Hyvinvointialueille siirtyy monen kunnan osalta heittämällä kaksi kolmasosaa kunnan varoista. Näistäkö varoista sitten päättävät vain asianosaiset? Mahtaako kolmannen sektorin ääni kuulua? Entä yrittäjien saati meidän veronmaksajien ja asiakkaiden?

On päätetty tehdä suurin hallinto- ja palvelu-uudistus, mitä Suomessa on koskaan tehty. En ryhdy enää taisteluun tuulimyllyjä vastaan. Olen yrittänyt, mutta enemmistöhallitus on näin päättänyt.

Myönnän, että en ole koskaan ollut korostetun kunnallisen itsehallinnon rakastaja. Elämme niin pienessä maassa, että koordinaatiolla on suurempi merkitys kuin kuntien välisellä kilpailulla. Siinä mielessä uudistus on edistysaskel.

Mutta elämmekö ajassa. Ihmiset liikkuvat ja kaupungistuminen on todellisuutta. Moni haluaa asua ja tehdä töitä luonnon läheisyydessä, niin minäkin. Mutta en todellakaan oleta, että esimerkiksi osa-aika-reposaarelaisena minulle olisi tarjolla samat palvelut kuin maakunnan pääkaupungin keskustassa.

Matka Reposaaresta keskussairaalaan kestää reilut puoli tuntia. Puolessa tunnissa tai tunnissa sairaalan ja päivystyksen saavuttaa aika monesta maakunnan kolkasta. Black Fridaytä varten moni on valmis itseään liikuttamaan, mutta onko silloin, kun sote-palveluita tarvitaan.

Palvelumme maksavat. Pelkään, että aluevaaleissa korostuu lähipalvelujen saatavuus hinnalla millä hyvänsä ja missä tahansa – ja kärsijänä on laatu. Veronmaksajan ääntä tuskin kuullaan. Riski on suuri, jos vain kuppikunnat asettuvat ehdolle tai käyvät äänestämässä.

Kirjoittaja on porilainen asianajaja, varatuomari, kaupunginvaltuutettu (kok.) ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja.