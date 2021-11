Meillä koronasulku vaikuttaa eniten lasten koulunkäyntiin ja harrastuksiin, kuvailee Itävallassa perheensä kanssa asuva raumalainen fysioterapeutti Tiina Vuori kolumnissaan.

Itävallassa alkoi maanantaina koko maan kattava koronasulku. Aikaisemmin sulku koski vain rokottamattomia, mutta nyt se koskee myös rokotettuja. Sulun on ilmoitettu kestävän 10+10 päivää eli kolme viikkoa. Tämän jälkeen se jatkuu rokottamattomilla tammikuulle.

Viime talvi oli raskas koronan vuoksi. Ravintolat, kampaamot ja kuntosalit olivat pitkään kiinni. Moni toivoi, että koronarokotukset olisivat helpottaneet tilannetta. Viime päivinä tartuntoja on kuitenkin raportoitu yli 15 000 päivässä.

Perheessämme kaikki ovat saaneet molemmat rokotteet, myös lapset. 9 miljoonan asukkaan Itävallassa rokotekattavuus on huonompi kuin Suomessa. Vain 66 prosenttia on saanut täyden rokotesarjan.

MEILLÄ KORONASULKU vaikuttaa eniten lasten koulunkäyntiin ja harrastuksiin. Sulku tuli viime perjantaina kaikille yllätyksenä, koska maa oli luvattu pitää auki rokotetuille.

Perjantaina koulusta soitettiin ja pyydettiin lapsia ottamaan kaikki kirjat mukaan kotiin etäkoulun takia. Samana iltana tuli kuitenkin vahvistus, että lähikoulu jatkuu, mutta lapsilla on lupa jäädä halutessaan kotiin.

Tällä hetkellä lasten koulusta on monta opettajaa poissa. Osa opettajista on karanteenissa tai sairaana. Koulussa lapset on testattu kolme kertaa viikossa koko syksyn ajan. Kouluihin tuli maanantaista alkaen maskipakko, niin kuin kaikkiin muihinkin sisätiloihin.

Perheemme asuu Kärtenin osavaltiossa lähellä Italian ja Slovenian rajaa. Kotimme sijaitsee Klagenfurtissa, joka on vähän yli sadan tuhannen asukkaan kaupunki.

KESÄSTÄ ASTI maassa on toimittu 3G-säännöksen (genesen, geimpft, getestet) mukaan eli toiminta on ollut auki negatiivisen testin tehneille, rokotetuille ja kuuden kuukauden sisään sairastaneille.

Nyt voimaan tullut uusi 2G-säännös kiristää tilannetta niin, ettei rokottamaton pääse enää edes negatiivisella testituloksella esimerkiksi syömään ravintolassa tai katsomaan urheilutapahtumaa.

Kaupungin joulumarkkinoiden oli tarkoitus avautua viime lauantaina. Joulutorille rakennettiin joulun ihmemaa upeine valoineen ja kojuineen. Kaikki oli jo valmista avajaisia varten. Torille olisivat päässeet rokotetut ja koronan kuuden kuukauden sisällä sairastaneet.

Uusien rajoitusten vuoksi joulutori ei kuitenkaan avautunut. Saa nähdä pääseekö torille vielä ennen joulua.

Samoin kaupungin liikkeet olivat varautuneet joulumyyntiin. Nyt avoinna saa olla vain ruokakaupat ja apteekit. Kaikki muut sulkivat ovensa, mukaan lukien kampaajat, hierojat ja ravintolat. Kaikki tapahtumat on peruttu.

Onneksi koulut ovat auki. Se on lasten saksan kielen oppimisen kannalta tärkeää, vaikka maskin pitäminen heitä harmittaakin.

Tiina Vuori on raumalainen fysioterapeutti, joka asuu perheensä kanssa Itävallassa.

Tiina Vuoren aviomies on jääkiekkovalmentaja Juha Vuori.