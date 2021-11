Kaksari on Suomen suosituin totopeli. Paitsi ravivedonlyönnissä, kahteen voittajasuosikkiin kannattaa näemmä sijoittaa pelimerkkejä myös viihdebisneksessä.

Malliesimerkki on kuluvan vuoden kesähitti ja syksyn sävel Vauhti kiihtyy. Se on alun perin Matin ja Tepon vuoden 1989 tuotantoa, josta veljekset ja bilebändi Portion Boys julkaisivat kesäkuussa uuden turboahdetun version.

Itse asiassa vuoden 2021 päivityksiä on vieläpä kaksi. Toinen on ”Portion Boys featuring Matti ja Teppo” ja toinen ”Matti ja Teppo without räppi”.

Olennainen havainto liittyy voiton maksimointiin.

Yhteisversioinnin avulla 1960-luvun lopulla uransa aloittanut turkulainen iskelmälauluduo ja 2000-lukulainen pelimiesryhmä tavoittavat kohderyhmän, joka ulottuu suurten ikäluokkien boomereista z-sukupolven tiktokkaajiin: isovanhemmista lastenlapsiin.

Pelin henki on win-win

Sama logiikka pätee somen tägäämisiin. Kun julkkis A ja julkkis B klikkiytyvät vaikkapa Twitterissä, molemmat voivat tuplata näkyvyytensä.

Mitään uutta kaikessa tässä ei tietenkään ole.

Pelkästään Suomesta löytyy lukuisia musiikillisia esimerkkejä, joissa Paula Koivuniemi ja Elastinen tai Eino Grön ja Pyhimys ovat liittoutuneet yli sukupolvikuilun. Teijo Joutsela & Humppa-Veikot on tulkinnut Beatlesia ja Cheek laulattanut Katri Helenan puhelinlankoja.

Maailmalla monet uuden ajan kokoonpanot ovat sytyttäneet menneen maailman tähtien valoja uudestaan päälle.

Frank Sinatra duetoi aikoinaan tyttärensä Nancy Sinatran kanssa, ja nyt 95-vuotias Tony Bennett asteli parrasvaloihin sekä Lady Gagan että edesmenneen Amy Winehousen kavaljeerina.

Peli henki oli ja on win-win.

Omia lauluja urheiluripareille

Itse leikittelin joskus ajatuksella laatia uskonnollisia urheilulauluja. Niillä olisi voinut tähdätä tuplajättipottiin ja lyödä rahoiksi tavoittamalla yhtä aikaa sekä uskovaiset että urheiluhullut musiikin ystävät.

Keksin kappaleille jo sellaisia nimiäkin kuin Jeesus on mun koutsi ja Jumalan luottopakki. Hahmottelin niistä sellaisia akustisella kitaralla rämpyteltäviä leirinuotiolauluja, joita voi yhteislaulaa sekä rippikoululeirillä että urheiluleirillä ja varsinkin niiden yhdistelmällä: urheiluriparilla.

Koska en ole päässyt oivallukseni kanssa ajatusleikkiä pitemmälle, idea on vapaasti käytettävissä. Sitten harmittaa, kun joku Arttu Wiskarin perässälaulaja tienaa miljoonan julkaisemalla albumillisen urheiluseurakuntalauluja.