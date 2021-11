Kielletään liha ja vapautetaan kannabis – miksi muuttuvaa maailmaa on niin vaikea ymmärtää?

Ärsyttäminen johtaa usein kärjistyksiin – ja antaa tilaa populismille.

Miksi liharuuasta luopuminen herättää niin vahvoja reaktioita? Tuolla kysymyksellä Helsingin Sanomat otsikoi asiallisen uutisjuttunsa, joka etsi vastausta juuri otsikon kysymykseen.

Täytyy myöntää, että hätkähdin otsikon nähdessäni. Se vaikutti jollain tavalla kannanotolta.

Mikäpä asia otettaisiin nykyään paremmin huomioon kuin se, mitä ihminen on valmis syömään. Ruokarajoitteet ovat oma lukunsa, niiden taustalla on lääketieteellisiä syitä. Kalasta kieltäytyminen ymmärretään, vaikkei siihen liittyisi terveydellisiä rajoitteita. Kasvisruokavalio on ihan peruskauraa.

Tätä taustaa vasten minun sukupolveni ihmisen on hyvin helppo ymmärtää, että lihan tarjoilusta luopuminen herättää tunteita. Sehän paitsi rajoittaa olennaisesti ruokapöydän antimia, on myös vahva kannanotto lihan tuotantoa ja syömistä vastaan. Valinta on politiikkaa ruokapöydässä.

Kasvissyönti on ilmaston kannalta järkevää ja kannatettavaa, siitä ei ole kahta sanaa. Silti ei ole liioiteltua sanoa, että melkein kaikki suomalaiset syövät yhä myös lihaa – kuka enemmän, kuka vähemmän. Kun kasvissyöjät on jo pitkään otettu tarjoiluissa huomioon, on ymmärrettävää että lihansyöjien harkittu syrjiminen nostattaa niskakarvoja. Totta helkkarissa se niin tekee.

Helsingin kaupungin tilaisuudet ovat pisara meressä, kun ruokailusta puhutaan. Vertauskuvallinen merkitys on kuitenkin suuri. Ihmisillä on oikeus ihmetellä ja kyseenalaistaa.

Ymmärrän kyllä Helsinkiä. Kun kaupunki yhä lämpiää kivihiilellä, tarvitaan vahvoja vihreitä irtiottoja peittämään hiilenmustaa todellisuutta.

Ärsyttäminen johtaa usein kärjistyksiin – ja antaa tilaa populismille. Sitä tällaiset tempaukset ruokkivat. Syntyy uusia vastakkainasetteluja.

Ymmärrän hyvin sukupolveni ihmistä, joka miettii, voisiko todella käydä niin, että kannabis vapautettaisiin, kun niin suuri osa ihmisistä sitä kuitenkin käyttää, ja toisaalta suuren enemmistön lihansyönnistä tehtäisiin synti, josta on päästävä eroon. Olisi siinä jotain nurinkurista.

Närkästykset ja ihmettelyt kertovat kuplistamme. Lähellä oleva tuntuu koko todellisuudelta, vaikkei se sitä ole.

Kasvissyöntiin kannustaminen on kannatettavaa. On ihan paikallaan, että liha kuuluisi enemmän juhlaan ja olisi kalliimpaa. Näin jauhelihastakin tulisi juhlaruokaa, teuraseläin kun ei ole pelkkää fileetä.

Kirjoittaja on Sydän-Satakunnan päätoimittaja.