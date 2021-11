Te kaikki olette valon ja päivän lapsia.

Me emme kuulu yölle emmekä pimeydelle.

1. Tess. 5:5

Me emme kuulu pimeydelle, mutta marraskuinen Suomi on pimeä. Moni kokee olevansa enemmän valon ja auringon lapsi kuin aikaisen hämärän ja lyhenevän päivän asukki. En usko olevani ainoa, joka tuntee luissa ja ytimissään miten päivänvalo joulua kohden hiipuu.

Me emme kuulu pimeydelle, mutta pimeyteen on helppo unohtua. Aamuiset kadut ovat pimeitä ja sama pimeä laskeutuu jo iltapäivästä. Silloin on kovin helppo unohtaa, mitä onkaan kirkas ja lämmin auringonpaiste. Marraskuun keskellä kesään on vaikea uskoa.

Me emme kuulu pimeydelle, mutta uutisotsikoissa on paljon pimeyttä. Uhkia on enemmän kuin mahdollisuuksia. Jaksaminen velvollisuuksien, odotusten ja paineiden keskellä on vähissä. Apua on vaikea pyytää ja vaikeampi saada. Ei ole itsestään selvää, että päivä paistaa risukasaankin.

Ja silti me emme kuulu pimeydelle. Toivottomuuden ja hädänkin keskellä voi löytyä valoa - valoa, joka muistuttaa toivosta ja välittämisestä. Tällä valolla ei ole mitään tekemistä päivän pituuden kanssa, vaan se on lähtöisin meistä, ihmisistä. Kristityn toivo on peräisin Jumalasta, mutta kristityn tehtävä on elää valona maailmassa. Me emme kuulu pimeydelle, vaan me olemme valon lapsia. Sinäkin loistat muille valona pimeässä.

Alun tessalonikalaiskirjeen teksti ei ole vain osa tämän sunnuntain lukukappaletta. Se kuuluu myös kompletorioon, eli rukoukseen päivän päättyessä. Tuon rukoushetken teksteistä on tullut minulle rakkaita, sillä niissä asuu toivo, vahvistus ja lohtu. Yön pimeydessäkin me olemme turvassa. Meitä kuljetetaan aina aamua kohti.

Kompletorioon kuuluu myös seuraava teksti. Toivottavasti se voi jollekin olla valo pimeyden reunoilla.

Suojele meitä, Herra, valvoessamme,

varjele nukkuessamme,

niin että valvomme Kristuksen kanssa

ja voimme levätä turvassa.

Sofia Flinck

Kirjoittaja on Turun tuomiokirkkoseurakunnan pappi