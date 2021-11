Helsinkiläinen, muuta Poriin: Tarjolla muun muassa luksusasumista huoltoaseman kupeessa – Alakerrassa on kauppakin

Viime vuonna kuntien sisäisessä muuttoliikkeessä pääkaupunkiseutu painui paikoin jopa historiallisen suurelle tappiolle. Kun vielä 2019 pääkaupunkiseutu oli reilusti plussalla, menetti se 2020 väkeä sisäisessä muuttoliikkeessä maakuntiin.

Moni seutu on tämän ilmiön ilmeisesti huomannut, sillä esimerkiksi Hämeenlinnalla on käynnissä mittava kampanja kaupallisilla radiokanavilla, ja Vaasa on julkaissut mainosartikkeleita Helsingin Sanomissa.

Miksei siis Porikin. Pori on meille porilaisille, myös minulle, rakas. En asuisi missään mieluummin, mutta toki sitä joskus miettii, että ei se ulkopaikkakuntalaisen tänne houkuttelu taida ihan helppoa olla.

Vaikka olisihan tänne nyt hieno tulla. Ei tarvitse miettiä asunnon löytämistä metrolinjan tai ratikan varrelta, kun niitä ei ole. Rautatieaseman liepeillä ei totisesti tarvitse pelätä yön tunteina. Saa kulkea omalla autolla kaikki matkat, eikä varmasti jää liikenneruuhkiin – ellei sitten satu Lidlin risteykseen juuri silloin kun vyölaukut on tarjouksessa.

Pori on merenrantakaupunki, ihan kuin se Helsinkikin. Siellä nyt tosin on hieman enemmän kaavoitettu merenrantaan asumista kuin meillä, mutta meillä on sentään kaavoitettu entiselle merenpohjalle – pellolle – uudet asuinalueet. Ei tarvitse murehtia, että lapset tipahtavat tontin reunalta mereen, mutta oja kyllä hieman huolettaa.

Eikä sinne merenrantaan pitkä matka ole. Parikymmentä kilometriä. Ja sitä paitsi, olemme varmasti ainoa kaupunki, missä asunnot halpenevat, mitä lähemmäs merta mennään. Ja halpenee varmasti jatkossakin, palvelut kun on sieltä jo lopetettu tai ollaan ainakin lopettamassa.

On meillä kuitenkin Meri-Pori. Mystinen alue, jota ei kartoista löydy, mutta katukylteistä kyllä. Siellä on idyllisiä merenrantalähiöitä, kuten Metsämaa, Kyläsaari ja Uusiniitty. Ei niissä kyllä vettä ole, paitsi sateella.

Asuntojen hintojen perusteella, on meillä niitä luksusalueitakin. Kalleimmat asunnot löytyvät osittaisella jokinäkymällä huoltoaseman kupeesta, kerrostaloista, vanhalta teollisuusalueelta. Alakerrassa on kauppakin.

Luksusasumista löytyy myös Lammenrannasta, siis savimaalle kaivamalla syntyneen lammen rannasta. Sehän on ihan luonnollista, merenrantakaupungissa. Kaunismäki on sentään joen rannalla, välissä on vain muutama sata metriä kaislikkoa, siksi onkin parempi, että se Paratiisinmäki on siellä savimaalla.

On siellä merenrannalla silti paljon kaikkea. Syväsatama, hiilisatama, öljysatama ja kalasatama. Ja Preiviikinlahden rannoilla ainutlaatuinen lintujen keidas, jonka olemme idyllisesti nimenneet Lietteiksi. Junarata sinne menee, mutta siinä kulkee hiiltä, eikä ihmisiä. Ja palanut pigmenttitehdas tietty.

On se kumma, ettei ne pääkaupunkiseudulta ymmärrä tänne muuttaa. Ja jos ymmärtää, niin kyllä ne sitten viimeistään ihastuvat meihin, kun ymmärtävät, kuinka tehokkaita me täällä ollaan. Puhuessakin säästetään aikaa jättämällä turhat kirjaimet vallan pois.

Kirjoittaja on porilainen monitoimimies.