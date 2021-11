Aluevaalit tulevat, mutta kuka on valmis?

Nyt, jos koskaan, kannattaisi asua lihattomien patojen Helsingissä.

Siellä, isolla kirkolla, ei tarvitse käydä edes aluevaaleja. Eduskunnan paksujen muurien suojassa on päätetty, että muualla maassa sen sijaan pitää äänestää. Vaalipäivä on 23. tammikuuta, joten siihen ei ole aikaa enää kuin kaksi kuukautta ja kaksi viikkoa.

Se on hätkähdyttävän vähän, jos selaa vaikka saamaani lukijapalautetta. Nimimerkki "Kaino satakuntalainen" muun muassa kysyy:

"Mitä varten maakuntavaltuustot ja -hallitukset ovat olemassa? Ovatko ne joskus tehneet joitain kauaskantoisia Satakuntaa koskevia päätöksiä? Jos ne tekevät pelkkiä esityksiä, luulisi vähemmänkin porukan riittävän. Mikä niiden toimenkuva oikeastaan on?"

Siitä ei ole kuin 30 vuotta, kun maakuntaliitot ja myös sairaanhoitopiirit perustettiin.

Nyt sitten pitäisi äänestää historian ensimmäisissä aluevaaleissa, joihin kuntavaalien köyhdyttämät puolueet lähtevät niukkasbudjeteilla ja jotka muutenkin vaikuttavat valuvialta. Miten ihmeessä tuollainen uudistus on voinut mennä läpi?

Mutta: Peli on pelattu, pulinat pois. On pakko miettiä, miten aluevaalit voi vielä pelastaa, jotta äänestysprosentti ei jää naurettavaksi.

Ylen kymmenosainen ja karamellipaperin makuinen Politiikka-Suomi-sarja antaa osviittaa, mitä tarttis tehdä. Nyt pitää antaa poliitikoille, Paula Vesalalle ja Olavi Uusivirralle ruhtinaallisesti ruutuaikaa, jotta he voivat myhäillen ja joskus hieman naurahtaenkin kertoa, miksi aluevaaleissa kannattaa äänestää. Pahitteeksi ei olisi, jos he kykenisivät myös liikuttumaan omista sanoistaan.

Sekään ei vielä riitä. Tarvitaan myös järeämpiä toimia. Hallituksen on aloitettava ministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla välittömästi koronakriisin kaltaiset ja päivittäiset aluevaali-infot, joita kaikki mediat pakotetaan seuraamaan alusta loppuun. Kiurun puheet toistetaan myös printtilehdissä lyhentämättöminä, sanasta sanaan.

Helsingin vaalipiirin 22 kansanedustajalla on nyt paljon turhaa aikaa, joten juuri heidät on pantava raatamaan aluevaalien hyväksi. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on jo näyttänyt, että hän on valmis osallistumaan ihan mihin vain tv-ohjelmaan, jos se edistää hänen presidentin urapolkuaan. Jussi Halla-aholla (ps.) näyttää olevan Politiikka-Suomen perusteella samanlaisia haaveita kuin Haavistolla. Ben Zyskowicz (kok.) ja Erkki Tuomioja (sd.) tuskin hinkuvat presidentiksi, mutta julkisuutta he eivät näköjään vieläkään halua kaihtaa.

Mestarikvartetin on mentävä aluevaalien kaupparatsuiksi sinne, joka on kuuminta hottia. Haavisto pääsee Temptation Islandiin ja Halla-aho Tanssiin Tähtien Kanssa ja BB-taloon. Zyskowicz saa luvan riisua maskinsa Masked Singerissä, ja Tuomioja on Sohvaperunoiden aluevaalivetonaula.

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan entinen politiikan toimittaja.