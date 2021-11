Matkalla juhlaan

Elämämme matkalla on monenlaisia juhla-aikoja. Pyöreitä vuosia tulee täyteen niin iän suhteen kuin myöskin merkityksellisinä kokemiimme tapahtumiin, niin ilon kuin myös surunkin hetkiin.

Itselleni tulee ensi vuoden alkupuolella viisikymppiä täyteen. En tarkoita ikääni, sillä 50 vuoden merkkipaalu on toki jo ajat sitten ohitettu. Ei ole myöskään kysymys kultahääpäivästä, joka on ajankohtainen vasta tulevaisuudessa.

Mutta 50 vuotta on kulunut siitä hetkestä, kun elämäni sai todellisen tarkoituksen. Voisi sanoa, että sain elämäni matkaan kaukovalot, jotka valaisevat myös lyhyeltä matkalta. Elämäni tehtävä myös avautui yllättävältä taholta.

Mitä siis tapahtui helmikuussa 1972?

Jumalan armo ja rakkaus yllätti. Tapahtumalla on monta nimeä; uskoontulo, hengellinen herääminen, parannuksen teko, armon vastaanottaminen, uudestisyntyminen. Tämä tapahtui aikakauslehdessä olleen laulajan haastattelun kautta. Sivu kääntyi elämässäni.

Monta ja monenlaista virheratkaisua on liittynyt elämääni. En ole täydellinen. Sen olen vahvasti oppinut. Mutta vielä vahvemmin olen kokenut Jumalan uskollisuuden. Hän on pitänyt kiinni kädestäni.

Vietämme Pyhäinpäivää. Sen alkuperäinen merkitys on muistaa niitä ihmisiä, jotka ovat elämänsä aikana, jossakin sen hetkessä turvautuneet Jumalan Kristuksessa valmistamaan armoon. Se on kantanut loppuun saakka. He ovat olleet vajavaisia ihmisiä. Mutta Kristuksen pyhä veri on heidät pyhittänyt Taivaan kansalaisiksi.

Perille päässeet kuuluvat nyt juhlivaan seurakuntaan. Usko on vaihtunut näkemiseksi.

Me kuulumme taistelevaan seurakuntaan. Matka on kesken. Tämä päivä kutsuu meitä matkalle, jossa juhla ei ole takana vaan edessäpäin. Sitä tehdään ” silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen” (Hepr 12:2).

Vuodet ja sen hetket kiitävät nopeasti. Mutta katse on eteenpäin, jossa elämän tosi päämäärä odottaa.

Nyt saa olla Jumalan työtoverina ja rohkaista muita samalle matkalle. Omalla kohdallani tuo rohkaisija oli elävästä Jumalasta todistanut amerikkalainen kantrilaulaja Bill Clayson.

Pertti Kymäläinen

pastori

Pori