Ei hyvä työntekijä häkkiä tarvitse ja huonoa sinne on turha laittaa, kun ovikin on keksitty

Kirjoitin taannoin artikkelin satakuntalaisista työn imussa olevista ihmisistä (SK 3.10.). Artikkeliin valikoitui kymmenen vapaaehtoista henkilöä, jotka halusivat kertoa tarinansa.

Yllätys oli suuri, kun haastateltavaksi ilmoittautui niin valtava määrä ihmisiä, etten ollut siihen edes osannut varautua. Jokaisen tarina olisi ollut kertomisen arvoinen, mutta valitettavasti kaikkia emme tilasyistä voineet ottaa mukaan.

Oli kuitenkin ilahduttavaa huomata, kuinka paljon ihmiset nauttivat omasta työstään ja kulkevat työn imussa alasta ja palkasta riippumatta. Yhteistä näissä haastatteluun haluavissa oli se, että he kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

Merkityksellisyys ei ole sitä, että työ on välttämättä yhteiskunnan kannalta elintärkeä. Se ei tule siitä, että olisi näkyvällä paikalla, palkka olisi suuri tai työtehtävä muiden mielestä järin mielenkiintoinen tai tärkeä.

Merkityksellisyys tulee siitä, että se on tekijälle itselleen tärkeä ja työpanosta arvostetaan työpaikalla. Ei ole olemassa niin pientä tai mitätöntä työtehtävää, etteikö ihminen haluaisi tulla arvostetuksi siinä, mitä tekee.

Joskus ne pienet, kannustavat sanat esimieheltä, kollegoilta tai asiakkailta voivat olla suurempi kannustin tehdä hyvää työtä kuin pelkkä kuukausipalkka ja vuosibonus.

Hyvän ja kannustavan ilmapiirin lisäksi työn vapaus ja itsenäisyys nousivat monen haastatteluun ilmoittautuneen listalle työn imua määritellessä. Kun työntekijä saa samassa paketissa vapauden ja vastuun, moni haluaa olla niiden molempien arvoinen.

Hyvään johtamiseen ei kuulu selän takana hengittäminen ja epäluottamuksen viljely. Hyvässä työyhteisössä luotetaan työntekijöihin ja luodaan puitteet sille, että jokainen pääsisi loistamaan omassa tehtävässään parhaalla mahdollisella tavalla.

Työn imuun on yleensä mahdotonta päästä, jos kokee olevansa ahtaassa häkissä, missä liikkumatila on rajoitettu. Ei hyvä työntekijä häkkiä tarvitse ja huonoa sinne on turha laittaa, kun ovikin on keksitty.

Itse koen olevani etuoikeutetussa asemassa saadessani tehdä työtä, joka on yhtä aikaa kutsumus ja intohimo. Työn imu on säilynyt vuosikymmeniä muuttumattomana.

Koen olevani palveluammatissa, jossa saan tavata kaikenlaisia ihmisiä ja oppia joka päivä uutta. Luotettava tiedonvälitys on ennen kaikkea ihmisten palvelua, mikä tuo merkityksellisyyden omaan työhöni.

Kenenkään työ ei ole silti missään organisaatiossa toistaan tärkeämpi. Jos ketjusta katkeaa heikoin tai vahvin lenkki tai joku siltä väliltä, lopputulos voi romuttua.

Toimittajan työlläkään ei olisi mitään merkitystä, jos meillä ei olisi esimerkiksi lehdenjakajia tai -painajia, joiden käsien kautta lehti päätyy lukijoille. Ihan jokaisen työpanos koko ketjussa on tärkeä, että tämäkin lehti on ilmestynyt.

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan toimittaja.