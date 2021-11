Voiko vitutukseen kuolla?

Pahoittelen kielenkäyttöäni. Otsikko on kuitenkin sama kuin Yleisradion uuden sarjan ensimmäisessä jaksossa. Sarjan nimi on Politiikka-Suomi.

Koen saaneeni vastiketta Yle-verolleni. Politiikka-Suomi on samaa sarjaa ja dokumenttien huippua kuin aiemmat Urheilu-Suomi ja Huume-Suomi. Lähihistoriaa, joka kaikkien olisi syytä tuntea.

Kaikki on politiikkaa, puhkuu Paavo Arhinmäki. Kaikki varmaan haluavat parantaa maailmaa, toteaa Sanna Marin. Voisinkohan itsekin tehdä asialle jotain, kysyy Katri Kulmuni. Rikotaan tabuja, julistaa Jutta Urpilainen.

Sarjassa käydään läpi politiikan suuria tapahtumia ja puolueiden sisäisiä kiistoja. Poliitikkojen henkilökohtaisia ja julkisuuden kriisejä avataan kerrankin myös osallisten näkökulmasta. Monen silmien toivoisi avautuvan.

Yhden jakson olisin toivonut lisää. Sellaisen, jossa puolueiden ja päättäjien välisten yhteistyösuhteiden rakentamista ja merkitystä yli rajojen punnittaisiin. Demokratiassa ja monipuoluejärjestelmässä yksin kukaan – tai mikään puolue – ei saa mitään aikaan.

Kysymys yhteistyöstä on ajankohtainen myös Porissa ja Satakunnassa. Olen itsekin ollut radikaali ja ehdoton. Kai sitten ikä ja kokemus ovat opettaneet. Enää ei oikein kehtaa riidellä, eikä aina edes provosoida.

Porissa olemme saaneet aikaan yhteisen valtuustosopimuksen ja budjetinkin valmistelu on sujunut pitkälti yhteisymmärryksessä. Näkemykset toki eroavat, mutta kompromisseilla saadaan jotain aikaan – ei sillä, että asetetaan tai asettaudutaan oppositioon.

Myönnän olleeni keskeinen vaikuttaja Porin valtuustosopimuksen rakentamisessa. Pliisuksi on moitittu. Olen vahvasti eri mieltä. Jo nyt talouskurin ja elinvoiman korostamisella on ollut merkitystä. Tätä ei tehdä oppositiosta.

Tietenkin päättäjien pitää kertoa omat mielipiteensä ja perustella ne. On hyväksyttävä, että jokaisella toisten varoista päättävillä on tämä oikeus ja velvollisuuskin. Eri asia on, millä tyylillä kantansa kertoo ja houkutteleeko yhteistyöpyyntö sen jälkeen muita.

Politiikka-Suomi ei varmaankaan kerää ruudun ääreen samoja kansanjoukkoja kuin vaikkapa Tanssii tähtien kanssa – vaikka sitäkin ohjelmaa sarjassa sivutaan. Toivoisin keräävän.

Media ja politiikka kuulemma elävät vastakkainasettelusta. Välillä mietin, onko näin pakko olla?

Eikä siihen ketutukseenkaan kuole. Onnistumiset kantavat sellaisen yli. Niitäkin politiikassa kohdalle sattuu.

Sampsa Kataja

Kirjoittaja on porilainen asianajaja.