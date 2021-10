Rokoteuskovaisten on hyvä muistaa, että virus on edelleen keskuudessamme

Suomi on jakautumassa kahteen leiriin: rokotetut ja rokottamattomat.

Viime sunnuntaina menin sanattomaksi. Facebookissa joku oli keksinyt huikean idean: Jos joku haluaa 3. tai 4. rokotteen, niin lainaa jonkun rokotevastaisen Kela-kortin ja menee rokotteelle. Näin toinen saisi piikit ja toinen koronapassin.

Maallikon silmiin teksti näyttäytyy rikokseen yllyttämiseltä. Jos joku moisen yrittäisi toteuttaa, lain edessä kyseessä voisi olla petos ja asiakirjaväärennös.

Idean heittänyt on todennäköisesti ajatellut tekstin olevan läppää. Hänellä on oikeus omaan mielipiteeseensä ja huumoriinsa. Hänellä ei ole oikeutta yllyttää ihmisiä, edes vitsillä, tyhmiin (ja toki mahdottomiin) tekoihin.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä vaati alkuviikosta hallitukselta muutoksia lainsäädäntöön. Ryhmä mielestä kaupunkien työnantajina pitäisi saada tietää, onko henkilökunta rokotettu. Samaa vaatii myös Lääkäriliitto.

THL ehdotti perjantaina sosiaali- ja terveysministeriölle, että lakia muutettaisiin tilapäisesti niin, että koronapassia voitaisi käyttää hoivahenkilöstön työkelpoisuuden varmistamiseen.

Vaatimuksiin on helppo yhtyä.

Pari viikkoa sitten Yle uutisoi koronakuolemasta hoivakodissa Eurajoella. Iäkäs henkilö sai tartunnan rokottamattomalta hoitohenkilöltä.

Pohjois-Satakunnan palvelukuntayhtymän kotihoidossa on työntekijöiden keskuudessa koronaryväs. Ulvilan terveysaseman vuodeosasto on suljettu koronainfektion vuoksi. Samoin Noormarkun kotiinkuntouttamisyksikkö.

Kun mukaan otetaan muun Suomen tapaukset, aihetta lainsäädännön muutokseen on. Heikompaa pitää suojella.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä suositteli myös rokottamattomia (12 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat) välttämään esimerkiksi anniskeluravintoloita, joukkoliikennettä ja isoja yleisötilaisuuksia. Jos osallistuu, tulisi käyttää maskia ja välttää lähikontakteja.

Jälkimmäisessä ryhmässä on vielä omat alalajinsa.

Henkilöt, jotka perussairautensa vuoksi eivät voi ottaa koronarokotetta. Henkilöt, jotka haluaisivat rokotteen, mutta syystä tai toisesta pelkäävät tai eivät saa vain ”saa aikaiseksi”. Sekä ne, joille tiede on huuhaata ja marianordinismi sekä anoturtiainismi elämää suurempia oppeja.

Rokotuskeskustelu on vaarallisilla vesillä. Ikään kuin olisi ne paremmat rokotetut ihmiset ja huonommat ei-rokotetut. Sosiaalipsykologian professori Nelli Hankonen muistuttaakin, että nykyinen puhetapa voi lisätä rokotevastaisuutta (HS 25.10.)

Hän varoittaa keskustelun kärjistymisestä ja siitä, että rokottamattomista tehdään koronatilanteen syntipukkeja.

Meidän rokoteuskovaisten on hyvä muistaa, että virus on edelleen keskuudessamme. Mikään rokote ei anna täydellistä suojaa. Maskilla suojautuminen esimerkiksi kaupassa on edelleen tärkeää.

Alussa mainittu somejako edustaa onneksi pientä vähemmistöä. Sellaisia egoistisia julkaisuja, jotka keräävät huomiota ja joilla halutaan kohahduttaa.

Kirjoittaja on kehityspäällikkö.