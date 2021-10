Vuodesta 1951 yli neljä miljoonaa kappaletta maailmalle myydyn lautapelin menekki pomppasi. Prismoissa kysyntä kolminkertaistui.

Helsingin yliopistossa pidettiin fuksiaiset, joissa maantieteen ensimmäisen vuoden opiskelijat esittivät Afrikan tähden rosvoja. He ovat pelissä valkoihoisia.

Afrikkalaisperäinen saksalainen vaihto-oppilas pahastui: Siirtomaa-ajan maailmankuvaa "toisinnetaan" Afrikan tähdessä.

Peliä tekevä raisiolainen Martinex Oy tietenkin kielsi rasistisuuden. Pelissä etsitään maailman suurinta timanttia, ja puuha rahoitetaan muilla jalokivillä. Pelin kehitti 1940-luvun lopussa 19-vuotias Kari Mannerla.

Afrikan Tähti on vuosikymmenien saatossa käännetty ainakin kuudelletoista kielelle. Suurimman suosion se on saavuttanut Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa

MYÖS SUOMENSOMALI Jama Jama piti rasismisyytöksiä "ihan älyttöminä". Hän pelaa tätä "mahtavaa peliä" usein lasten kanssa.

Seida Sohrabi ihmetteli (IS 20.10.), miten yksi pöyristynyt opiskelija saa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) polvilleen. HYY anoi anteeksiantoa koko yhteiskunnalta, kun se ei ole ollut "tarpeeksi antirasistinen".

Toki myös Maantieteen opiskelijat ry oli anteeksipyyntölinjalla, mutta he kumminkin rohkenivat selventää, ettei pelinappuloita esitetty orjina tai orjien omistajina ja ettei vaihto-opiskelija ollut itse paikalla.

Kohun aloittaja vaati Afrikan tähden valmistamisen, myynnin ja pelaamisen lopettamista. Se helpottaisi mustien ja muiden (värillisten) opiskelijoiden elämää.

MUTTA VOIKO maan arvostetuin yliopisto yhtyä yhden vaihto-opiskelijan pahastumiseen, kyseli Iltalehden toimittaja Mika Koskinen.

Kyllä voi. 35 000 opiskelijaa sekä 4 000 opettajaa ja tutkijaa edustava yliopisto tempautui Afrikan tähden rasismituomioon.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Turun yliopistosta Markku Jokisipilä puolestaan pöyristyi Helsingin yliopistosta (Ilkka-Pohjalainen 21.10.):

"Yliopiston kannanotto on uskomatonta soopaa."

"Jos aletaan elää somessa päivystävien moraalinvartijoiden ja mielensäpahoittaneiden ehdoilla, anteeksipyyntö- ja irtisanoutumisvaatimuksille ei loppua näy."

Jokisipilä ihmetteli, miten suomalaisille rakkaaseen klassikkopeliin nyt kohdistuu tyrmistystä ja närkästystä.

Päivittely jatkui:

"En olisi uskonut näkeväni päivää, jolloin Suomen arvostetuin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen kriisiapua lasten suosiman lautapelin takia. Alamme olla melkoisissa absurdiuden ja naurettavuuden sfääreissä."

KANSAKIN REAGOI. Vuodesta 1951 yli neljä miljoonaa kappaletta maailmalle myydyn lautapelin menekki pomppasi. Prismoissa kysyntä kolminkertaistui. Jossakin hyllyt tyhjenivät; saavatko pettyneet asiakkaat kriisiapua?

KOLONIALISMI oli tuomittavaa, mutta "päivitetäänpä" hieman nykyistä Afrikkaa.

Kirjailija Reijo Mäki kirjoitti taannoin:

"On irvokasta, että useimmissa Afrikan maissa ihmisten elämänlaatu on jopa heikentynyt siirtomaaisäntien lähdettyä."

Malli on usein sama: Vallan anastaja pystyttää vuosikymmentenkin sortovallan, joka rikastuttaa häntä ja hänen klaaniaan, kun taas kansa kärsii nälässä. Orjakaupallakin on tienattu. Lännen metropoleista on ostettu ökykiinteistöjä ja muita sijoituksia.

Tunnetuimpia on ollut Zimbabwen hirmuhallitsija Robert Mukabe. Idi Amin murskasi Ugandan tuottoisan maatalouden ja elintason. Sudanin Omar al-Bashir on pitkäaikainen, raaka tyranni.

Päiväntasaajan Guineassa Teodoro Mbasogo on harjoittanut "maailman pahimpiin kuuluvaa sortovaltaa" 42 vuotta. Omatekoinen "keisari" Jean-Bedel Bokassa tyrannisoi Keski-Afrikan tasavaltaa. Ja niin edelleen.

Itsenäinen Afrikka on kokenut kymmeniä armottomia diktatuureja.

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan entinen päätoimittaja.