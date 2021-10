Isä meidän -rukous ja moni muu raamatunkohta opettaa meitä antamaan anteeksi. Siihen liittyy myös kehotus pyytää anteeksiantoa.

Anteeksianto on parhaimmillaan kaksisuuntainen tie, jossa pyydetään ja annetaan anteeksi. Tällä tiellä riidan osapuolet joko löytävät sovun aiempiin yhteentörmäyksiin tai he pystyvät vähintään jatkamaan elämäänsä. Anteeksiannon avulla jatketaan huojentuneella sydämellä matkaa eteenpäin, joskus jopa samaan suuntaan.

Mutta miten vaikeaa anteeksiantaminen ja anteeksi pyytäminen voikaan olla.

Esimerkiksi miten mahdotonta monen brasilialaisen on antaa anteeksi presidentilleen. Moni on menettänyt läheisensä koronalle ja presidentti vain vähättelee maan kauheaa tilannetta. Ei ole ketään katuvaa, ei anteeksipyytäjää, joten kenelle ja miten voisi antaa anteeksi?

Tai entä jos tilanne on toisin päin. Miten jatkavat elämäänsä he, jotka katuvat ja pyytävät anteeksi, mutta eivät saa anteeksiantoa?

Tai entä ne uskomattomat tilanteet, joissa ei ymmärrä miksi ja mitä vaaditaan pyytämään anteeksi.

Esimerkiksi vähän aikaa sitten useita yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä on vaadittu pyytämään anteeksi sitä, että ne ovat puhuneet Taiwanista itsenäisestä valtiona eikä osana Kiinaa. Miten voisi pyytää anteeksi, jos ei ymmärrä eikä koe tehneensä väärin?

Mitä jos anteeksipyynnöllä tyynnyttää toisen, mutta loukkaa toista? Mitä tehdä, kun anteeksipyynnön vaatiminen onkin vain peliä eikä aitoa vuorovaikutusta?

Ja onpa niinkin, että jotkin asiat eivät koskaan korjaannu ennalleen edes anteeksiannolla. Jotkin asiat eivät unohdu anteeksiannonkaan myötä. Anteeksiannon valtatiellä on syntymässä ketjukolarien suma, jonka keskellä sydän täyttyy ongelmilla.

Kristillisenä sanomana näihin anteeksiannon ongelmiin on katkeruuden välttäminen ja Jumalan armo. Oma elämämme ja sydämemme ei saa vääristyä kohtaamiemme vääryyksien tähden.

Vaikka meidän anteeksiantomme jää epätäydelliseksi, niin Jumalan anteeksianto on jotakin suurempaa. Hänhän antoi anteeksi kiusaajilleen ja surmaajilleenkin. Jumalan armo ylittää ihmisen kyvyn antaa anteeksi, sillä hän lupaa kerran korjata kaiken. Me emme pysty tähän, eikä meidän tarvitsekaan yltää samaan, mutta hänen anteeksiannossaan on lohdutus ongelmiimme.

Jumalan edessä halu pyytää anteeksi voi vielä löytyä. Hän voi antaa anteeksi senkin mitä me emme pysty anteeksi antamaan. Hän voi antaa meille anteeksiannon silloinkin, kun emme sitä muualta saa. Hänen käteensä voi uskoa elämän vaikeimmat asiat, jotta oma sydän saisi olla kevyempi.

Jos meidän anteeksiantomme on kuin valtatie, niin hänen on armonsa on kuin lentoreitti. Siellä avautuu uusia näköaloja ja mahdollisuuksia, joita maan päällä ei ollut. Armo on kuin horisontti, sen loppua ei näy.

”Jos meidän anteeksiantomme on kuin valtatie, niin Jumalan armo on kuin lentoreitti”.

Sami Tolvanen

Euran seurakunnan kirkkoherra