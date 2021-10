Kotiseutuvieraus on pahimmillaan myös vankka este peluumuutolle.

Ahdistuneesta pienen paikkakunnan nuoresta puhuttaessa kotiseuturakkaus on ehkä etäisin tunnetila, mitä voi kuvitella.

Ellemme omasta kokemuksestamme, tunnistamme kyllä tuon kaukokaipuun suureen maailmaan tuttavapiiristämme tai vaikkapa populaarikulttuurista. Mitäpä nuori toivoisi enemmän kuin pääsevänsä eroon tylsästä kotiseudustaan. Sama pätee niin Amerikassa kuin Suomessakin.

Kymenlaaksosta Helsinkiin ikävältä tuntuvaa kotiseutuaan paenneet Heidi Backström ja Laura Hakanen ovat tutkineet kotiseutuvierautta ja antaneet sen jättämälle pysyvälle tunteelle nimen: kyyry. Tuloksena on tuore teos Kyyry – kirja kotiseutuvieraudesta.

Päädyin lukemaan kirjan, koska itselleni kotiseutuvieraus on aina ollut tuntematon käsite. En ole pitänyt kotiseutuani huonona tai tylsänä, enkä ole liioin haaveillut muutosta muualle. Silloinkin kun olen muuttanut, olen tiennyt vielä palaavani.

Aiheesta on mielenkiintoista lukea, koska ilmiö liittyy vahvasti myös väestökatoon. Miksi niin moni on halunnut muuttaa pois Satakunnasta?

Backström ja Hakanen ovat haastatelleet kirjaan kotiseutuvierautta tuntevia ihmisiä, niitä jotka ovat muuttaneet kotipaikkakunnaltaan muunkin kuin työn perässä.

Kirjasta käy ilmi, että tavallisuus on yksi kotiseutuvierautta aiheuttava tekijä, ja pienen paikkakunnan tavallisuuden määritelmä on usein kapea. Kun omakotitalo, avioliitto ja vuorotyö tehtaalla eivät kiinnosta, niin mitkä ovat nuoren vaihtoehdot, kirja kysyy.

Johtuuko kotiseutuvieraus siitä, etteivät nuoren vanhemmatkaan oikein arvosta kotiseutuaan? Entä millaisia mahdollisuuksia ympäristö antaa toimia tavallisuuden ulkopuolella? Siihen ei ainakaan kannusteta.

Kirjan mukaan kyyryn tunnistavia ihmisiä yhdistää kokemus, etteivät he ole riittävän kiinnostuneita samoista asioista kuin lähiympäristönsä. Isommissa ympyröissä tämä tunne helpottaa.

Jotain tekemistä kyyryllä on myös omien juurien tuntemisen ja tunnustamisen kanssa. Jääminen on helpompaa, jos juuret sitovat kotiseutuun. Voi myös kysyä, eikö kotiseudullaankin voi olla millainen tahansa? Toki se vaatii vahvaa itsetuntoa, jota nuorella, kaukokaipuussa rypevällä nuorella ei välttämättä ole. Monelle myös samanhenkinen ystäväpiiri on elinehto.

Kotiseutuvierauden tunnistaminen ja sen parantaminen vaatisivat huomiota. Se nimittäin estää tehokkaasti esimerkiksi paluumuuttoa.

Kirjoittaja on Sydän-Satakunnan päätoimittaja.