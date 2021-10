Jokainen pahoinvoiva nuori on aikuisväestön epäonnistuminen, kirjoittaa euralainen abiturientti Lenni Lehtonen.

Auktoriteetti on mielenkiintoinen asia.

Opiskelija ei auktoriteetiksi kelpaa, sillä aina löytyy joku taho tai henkilö, jonka tietämys opiskelijana olemisesta on opiskelijan omaa kokemusta parempaa.

Sehän on päivänselvää, että opetushallituksen pyöreän pöydän ritareilla on paljon parempaa tietoa, millaista on opiskella 2020-luvun Suomessa.

Opetushallitus on kenttätyöstä – opiskelusta – kaukaisin, mutta siihen voimakkaimmin vaikuttava taho.

Maailmalla vuosikymmenien ajan kiitosta niittänyt koulutusjärjestelmämme on yksi suurimmista suomalaista yhteiskuntaa eriarvoistavista tekijöistä.

Koulutusjärjestelmän kritisointi on suoranainen tabu.

Ajatus tasa-arvoisten mahdollisuuksien tarjoamisesta on kääntynyt eriarvoistavaksi kilpajuoksuksi, jossa korkeakoulututkinto on tapa saada suoritusyhteiskunnan hyväksyntä.

Väitä minua räksyttäväksi kolumnistikisälliksi, joka ei ole ehtinyt kartuttaa elämänkokemusta tarpeeksi. Väitä, etten tiedä riittävästi, koska en omaa tarpeeksi elämänkokemusta.

Ohita minut kerran.

Ohita toisen kerran.

Kysy vasta sitten, mitä kuuluu tai mitä mieltä olen tai mitä tunnen?

Vastuullinen aikuinen tekee juuri niin. Vastuullinen aikuinen on nyky-yhteiskunnan keulakuva, joka elämänkokemuksen empirismillä vapauttaa itsensä vastuusta. Ensin nuoret ohitetaan, sitten unohdetaan.

Minä en halua aikuistua.

Minä en halua kuulua valtaväestöön, joka on itsekästä ja kaikkitietävää, yhteiskuntamme tulevaisuuden tuhoavaa sakkia.

Minä elän aikaa, jolloin lapset ja nuoret työnnetään väkisin suorituskeskeiseen usvaputkeen, jonka tuskanhiestä ja riittämättömyyden kyynelistä kostunut ilmapiiri valuu kohti loppuunpalamista.

Nyky-yhteiskunnan päättävät elimet koostuvat aikuisista. Aikuisista, jotka leikkaavat tieteeltä, nuorten mielenterveystyöltä ja kulttuurilta. Hyvinvointivaltion mielenterveyspalveluita on jouduttu edistämään kansalaisaloitteella.

Nuoret ja vanhukset asetetaan hallituspuolueessa taistelemaan samoista rahoista.

Hallituksessa on aikaa taistella kannabiksen laillistamisesta ja turpeen kestäväksi kehittämisestä. Nuorista pitävät huolta korona-ajan kovimmat kärsijät; muusikot ja muut kulttuurialan ammattilaiset.

Jokainen pahoinvoiva nuori on aikuisväestön epäonnistuminen.

Nuoret ovat liberaaleja, avoimia, kouluttautuneita ja kiinnostuneita. Eikö tämän hetken päättäjiä pelota, ettei tulevaisuuden eläkeläispolitiikka mahdu kenenkään nykynuoren arvomaailmaan?

Vieläkö ohitat minut? Minä ohitan sinut, senkin keski-ikäinen.

Kirjoittaja on 18-vuotias abiturientti Euran Hinnerjoelta.