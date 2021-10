Afroamerikkalaisen musiikin perinteestä ammentaneita rollareita ei voi kutsua rasisteiksi.

Brown Sugar on The Rolling Stonesin tunnetuimpia kappaleita. Vastustamattomasti groovaava rock-klassikko soi Suomessakin radiossa lähes viikoittain.

Nyt yhtye on tiputtanut kappaleen pois konserttiensa settilistasta. Poisjättämisen syynä on sen sanoitus. Siitä kohistiin jo 50 vuotta sitten, kun Brown Sugar julkaistiin Sticky Fingers -levyllä. Sanoituksen seksismi on rockin peruskauraa, mutta rasismikysymys on tässä se kuuma peruna.

Päätös jakoi mielipiteitä sosiaalisessa mediassa. Eräiden mielestä kappaleen esittäminen olisi pitänyt lopettaa jo vuosikymmeniä sitten. Toisten mielestä päätös on taas yksi esimerkki cancel-kulttuurista, jossa pelko rasismisyytteistä johtaa itsesensuuriin.

Keith Richardsin mukaan laulua kritisoineet eivät ymmärrä, että sen aiheena ovat orjakaupan kauhut. Ensimmäisessä säkeistössä kerrotaankin orjalaivojen saapumisesta New Orleansiin. Orjakauppias ruoskii mustia naisorjiaan. Loppuosa sanoituksesta on sitten tulkinnanvaraisempi.

Yhtä lailla biisin voi sanoa kertovan valkoisten rokkarien seksuaalisista himoista, joiden kohteena ovat mustat naiset. Onpa laulun tulkittu kertovan huumeidenkäytöstäkin.

Mick Jagger on haastattelussa väittänyt, että sanoitus on ideoiden sekasotku, eikä hän itsekään tiedä mistä se kertoo. Uskokoon ken haluaa.

Jos mittapuuna on monitulkintaisuus, sanoitusta voi pitää nerokkaana. Sen avaamiseen ei yhden kolumnin palstatila riitä.

Afroamerikkalaisen musiikin perinteestä ammentaneita rollareita ei voi kutsua rasisteiksi. Heidän musiikkinsa on päinvastoin ollut edesauttamassa rasismin vähenemistä.

Brown Sugar on äänitetty USA:ssa Muscle Shoals Soundin studiolla joulukuussa 1969. Alabamassa Sheffieldin pikkukaupungissa sijaitseva studio tarjosi maaseudun rauhaa brittiläisille rocktähdille.

Oman haasteensa toi se, että alkoholin myynti oli kielletty piirikunnassa. Niinpä rollarit perustivat studion alakertaan pienen salakapakan, jossa paikalliset poliisitkin kävivät nauttimassa juomia.

Alabama on etelävaltioidenkin mittapuulla konservatiivinen osavaltio. Rasismin juuret ovat syvällä.

Rotujen väliset avioliitot tulivat Alabamassa laillisiksi vuonna 1967. Siihen tarvittiin korkeimman oikeuden päätös.

Virallisesti pykälä rotujen välisten avioliittojen kieltämisestä poistettiin osavaltion perustuslaista vasta vuonna 2000. Silloinkin 40 prosenttia äänestäjistä vastusti sen poistamista.

Brown Sugarin provokatiivista sanoitusta voi tarkastella myös tätä rotupoliittista taustaa vasten. Se on osa aikansa seksuaalista vapautumista ja yhteiskunnallista kapinaa. Ristiriitaisen ajan ristiriitainen tuote.

Kimmo Ahonen

Kirjoittaja on projektipäällikkö ja filosofian tohtori Tampereen yliopistossa Porin yliopistokeskuksessa.