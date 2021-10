”Yli miljoona kuukausittaista, pakolla tehtyä työhakemusta eivät tuo tähän maahan yhtään työpaikkaa lisää”.

Ensi vuoden toukokuussa alkaa moderni työnhaku. Jokainen työtön hakee neljää työpaikkaa kuukausittain, ja simsalabim – pian työllisyysaste on katossa. Tällainen ajatus on hallituksen eduskunnalle lokakuun alussa antamassa pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa, jonka arvioidaan kasvattavan työllisyyttä jopa 10 000 henkilöllä. Muutokset on tavoitteena saada voimaan toukokuussa 2022.

Neljän kuukausittaisen hakemuksen vaatimus on vain yksi osa uudistusta, mutta sillä tulee olemaan vaikutuksia koko työnhakujärjestelmään. Hakemustulva on valtava.

Kuka ne yli miljoona kuukausittaista työhakemusta käsittelee? Pitääkö kehittää hakemuksiin joku yleisesti tunnettu koodi, josta työnantajat osaavat heti siirtää pakkohakijoiden laput syrjään?

Sen uusi systeemi sentään huomioi, että toimistotyöntekijän ei tarvitse hakea metsuriksi. Haettavien töiden on oltava sellaisia, joihin on oikeasti mahdollisuus työllistyä.

Tarkoitus on oikea: työttömien aktivointi on ehdottomasti hyvä asia. Ongelma on se, että lähtöoletuksena pidetään sitä, että työttömät eivät syystä tai toisesta hae tarpeeksi useita työpaikkoja. Työpaikat eivät lisäänny sillä, että niitä haetaan raivokkaasti.

Olin vuosia sitten useita pätkiä ilman työtä, ja en muista sellaista ajanjaksoa, jolloin avoinna olisi ollut saman kuukauden aikana neljä potentiaalista työpaikkaa. Hakijoiden määrät olivat valtavia ilman pakkohakemuksiakin.

Kokemuksesta kerron, että se ei paljon mieltä lämmitä, kun saa sähköpostin, jossa valitellaan, että et päässyt haastatteluun yli 200 hakijan joukosta. Yli 200 hakemusta yhteen ainoaan työpaikkaan. En olisi halunnut saada neljää tuollaista kirjettä joka kuukausi muistuttamaan siitä, että työtön olet ja työttömänä pysyt.

Jos työpaikkoja ei ole, ei auta vaikka työkokemus, koulutus ja motivaatio olisivatkin kunnossa. Miljoona kuukausittaista työhakemusta eivät tuo tähän maahan yhtään työpaikkaa lisää.

Kattoonsylkemiskierteen muodostumista yritetään katkaista jatkossa selvästi aiempaa tiheämmin haastatteluin. Kun tähän saakka te-toimistosta tai kuntakokeiluun osallistuvasta kunnasta on otettu yhteyttä työttömään kolmen kuukauden välein, uudessa mallissa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana keskusteluja käydään seitsemän kappaletta, alkuhaastattelun jälkeen kahden viikon välein.

Haastattelujen määrä nousisi vuositasolla nykyisestä noin miljoonasta 2,3 miljoonaan. Tämä on uuden työnhakumallin ainoa asia, joka työllistää varmasti. Yksilöllisen palvelun eli jatkuvien haastattelujen toteuttamiseksi on palkattava 1 200 uutta virkailijaa. Hintalappu tälle on 70 miljoonaa euroa.

Mika Jyrävä

Kirjoittaja on toimittaja