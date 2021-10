Elokapina-ilmastoliikkeen herättämät reaktiot ovat hyvä esimerkki moraalipaniikista.

Moraalipaniikilla viitataan huoleen jotain ilmiötä tai asiaa kohtaan, joka on vastoin totuttuja tapoja, loukkaa perinteisiä arvoja, uhmaa auktoriteetteja tai yleistä lainkuuliaisuutta. Kyse on usein yksittäisestä asiasta tai ilmiöstä, joka saa suhteettomat mittasuhteet julkisuudessa.

Elokapina-ilmastoliikkeen herättämät reaktiot ovat hyvä esimerkki moraalipaniikista. Liikkeen kansalaistottelemattomuuteen perustuvat teot ovat aiheuttaneet raivoa jopa tolkun ihmisissä. Liikkeen edustajiin on surutta isketty sellaisia leimakirveitä kuin ”anarkistit”, ”hipit” tai ”työnvieroksujat”.

Samalla unohtuu, että liikkeessä on mukana kaiken ikäisiä ja kaikilla taustoilla olevia ihmisiä. Suuri enemmistö on tavallisia nuoria ja nuoria aikuisia, jotka kokevat ilmastoahdistusta ja penäävät päättäjiltä nopeampia toimia.

Liikkeen päämäärä on tehdä ilmasto- ja ympäristökriisi kaikille näkyväksi. Perusviesti on itse asiassa sama kuin tiedeyhteisöllä: ilmasto- ja ympäristökriisi on vihdoinkin otettava vakavasti.

Elokapinan keinona on väkivallaton ja rauhanomainen vaikuttaminen.

Näkyvimmät teot ovat liittyneet Mannerheimintien liikenteen tai valtioneuvoston linnan uloskäyntien tukkimiseen. Teot ovat aiheuttaneet harmia ja häiriötä, mutta eivät ole olleet vaaraksi kenellekään.

Lakeja pitää luonnollisesti noudattaa ja tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä. Liberaalissa demokratiassa on kuitenkin oltava liikkumavaraa kansalaistottelemattomuudelle.

Joskus teko, joka on laiton ja oikeudellisesti väärä, voi olla moraalisesti ja eettisesti oikea ja hyväksyttävä. Lain kirjainta lievästi rikkomalla voidaan joskus kiinnittää huomio tai korjata jokin merkittävä yhteiskunnallinen epäkohta.

En henkilökohtaisesti pidä Elokapinan edustajia sen paremmin sankareina kuin anarkisteinakaan, enkä ole samaa mieltä heidän kaikista tavoitteistaan ja keinoistaan. En pidä ylipäätään kestävänä, että yksilöiden valintoihin keskittymällä tai niitä moralisoimalla haetaan muutosta isoihin järjestelmäongelmiin.

Kunnioitan silti liikkeen huomiohakuista herätystyötä yhteisen huolen eli ilmastopolitiikan puolesta. Unilukkareita tarvitaan.

Olisiko ilman Koijärvi-liikkeen herätystyötä perustettu ympäristöhallintoa? Olisiko vanhojen metsien suojeluun kiinnitetty yhtä paljon huomiota ilman Greenpeacen aktivisteja Kessin erämaassa? Tai olisiko turkistarhojen eläinten oloihin kiinnitetty huomiota ilman kettutyttöjä?

Elokapinan edustajille on helppo juuri nyt naureskella, vähätellä tai heristää arvokonservatiivista sormea. Historia voi kuitenkin osoittaa huolen oikeaksi ja yhdeksi osaksi käännettä.

Siksi toivon vanhemmilta malttia ja ymmärrystä nuorten ilmastoliikettä ja huolta kohtaan.

Timo Aro

Kirjoittaja on alue- ja väestönkehityksen asiantuntija ja valtiotieteen tohtori sekä Porin kaupunginvaltuutettu (vihr, sit).