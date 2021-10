Kun olin pieni, olin kesäisin lastenleirillä. Yksi leikkilaulu jäi mieleeni: ”Jeesus kutsuu loistamaan taivasvaloaan, Hälle vaan loistamaan ainiaan”. Sitten laulettiin siitä, miten meitä tarvitaan isän, äidin ja tovereiden ilona. Ja lopuksi: ”Kauas maihin pakanain viesti vietäköön..”Iloisin mielin sitä laulettiin. Nyt mietin, täytänkö sen paikan, mihin Jeesus on kutsunut ja lähettänyt. Mitä tarkoittaa olla Jeesuksen lähettämä ja mihin?

Iso tehtävä, kertoa Jeesuksesta. Enhän uskalla enkä aina halua kertoa. Lähettäjä tietää tämän. Pyydän siis: auta ja lähetä, minne tänään tahdot. Psalmissa 108 on sanoja: ”minä tahdon laulaa ja soittaa…. minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi”.

Hei, tämähän puhuu minulle! Jeesus kutsuu ja lähettää meidät omilla lahjoillamme laulamaan ja soittamaan Jumalan kiitosta. Soivatko sinun kätesi – palveletko käsiesi kautta? Laulavatko sanasi lohdutusta ja Jumalan armoa vierellesi tulevalle? Oletko saanut korvat, joilla kuunnella ja kuulla? Onko väsymyksesi ja heikkoutesi sinun lahjasi, joka soi hiljaa toiselle: tässä ei tarvitse pelätä, ollaan yhdessä Jeesuksen hoidossa.

Kun katson itseeni, en uskalla enkä osaa. Kun katson Jeesusta, huomaan: hänen antamansa tehtävä kuuluu tavalliselle ihmiselle, sinulle ja minulle.

Jeesus tahtoo tänäänkin olla lähelläsi, tulla viereesi, puhua sinulle hellästi: olet minulle rakas, lepää lapseni, minun sylissäni, ota vain vastaan, mitä minä annan.

Mitä Jeesus antaa? Kaikki syntini anteeksi, taivaan makua elämään, ihan tavalliseen. Ja sitten: lähdepäs nyt, lapseni, kertomaan toisillekin, miten hyvä Jeesus on. Onko lähelläsi joku, joka kaipaa taivasvaloa? Joku, jonka elämässä voisit olla ilona? Lähtisitkö kauas kertomaan?

Maailman Herran lähettämänä voi päästä salaisiin paikkoihin, jännittävään seikkailuun tai tavalliseen elämään. Niissä me voimme loistaa taivasvaloa, ihmisille ja Hälle. Ja perillä taivaassa Hän, Jeesus, loistaa meille täydellisenä valona. Lähetetyn tehtävät on tehty, on aika kiittää Lähettäjää hänen uskollisuudestaan.

Hilkka Toikka

Noormarkun seurakunnan kanttori